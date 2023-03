Un an après sa défaite face à Francis Ngannou, Ciryl Gane a une nouvelle chance de remporter la ceinture des poids lourds à l'UFC. Pour cela, il va falloir battre l'Américain Jon Jones. Pas une mince affaire.

7h00 : Et c’est sur ces images de joie de Jon Jones qui imite la chèvre au micro que je vous abandonne. Merci à vous d’avoir suivi ce live avec moi, vous avez été aussi bons que Jon Jones. Bonne journée ou bonne nuit pour ceux qui ont eu le courage – ou la bêtise – de ne pas dormir avant.

6h58 : Désormais, Jon Jones devrait affronter Stipe Miocic.

6h56 : Heureusement que j’ai pris le live plus tôt car sinon cela aurait été le live le plus rapide de l’histoire. En tout cas, mon sommeil te remercie Ciryl Gane.

6h54 : Voilà pourquoi Jon Jones est le GOAT de l’UFC.

6h53 : Je me doutais que Jon Jones allait s’imposer mais je ne pensais pas que ça allait durer 2 minutes. C’est dur pour Ciryl Gane.

6h51 : Jon Jones a fait le combat qu’il voulait faire : il a amené Ciryl Gane au sol puis l’a fait taper après une violente guillotine.

6h50 : OH C’EST DÉJÀ TERMINÉ !!!! JON JONES S’IMPOSE EN DEUX MINUTES !!!! QUEL MONSTRE.

6h49 : @Jerz Je suis d’accord. Après Tyson Fury a prouvé que l’on pouvait avoir un ventre et dominer sa discipline.

6h47 : Ah bah ça commence par un coup de Gane dans la coquille de Jon Jones.

6h47 : ET C’EST PARTI !!!!!!

6h45 : Le vrai GOAT c’est Bruce Buffer.

6h43 : Il a beau enchaîner les sourires, il a l’air stressé l’ami Jon Jones.

6h41 : Ah OK donc Jon Jones se met des immenses torgnoles avant d’entrer dans la cage. Pourquoi pas.

6h38 : Au tour de Jon Jones de faire son entrée. Et il a choisi du 50 Cent. C’est oui aussi.

6h37 : Quel bestiau quand même Ciryl Gane.

6h34 : Ciryl Gane qui entre sur Zoo de Kaaris. C’est oui. Même si on a du mal à entendre le son puisque ça siffle fort. Las Vegas a choisi son camp.

6h31 : 14 victoires pour la ceinture UFC pour Jon Jones. Quel maboule.

6h30 : On va espérer qu’il y aura un finish aussi beau que sur les deux derniers combats qu’on vient de voir.

6h27 : Ceux qui ont opté pour l’option réveil matinal vous êtes là ?

6h25 : Si le combat est tant attendu en France, sachez qu’il l’est encore plus aux États-Unis. Car c’est le retour du GOAT Jon Jones après 3 ans sans combattre. Et surtout sa première en poids lourds après avoir régné sur les mi-lourds.

6h23 : Désormais place au combat que tout le monde attend : Ciryl Gane – Jon Jones. Ce n’est plus qu’une question de minutes.

6h21 : La ceinture change donc de propriétaire après 5 ans dans les mains de Shevchenko. C’est fou.

6h19 : OH LA FOLIE GRASSO QUI FAIT TAPER SHEVCHENKO SUR UN ÉTRANGLEMENT !!! QUELLE SENSATION !!!!

6h18 : Par contre, Shevchenko a quand même l’air de faire 10 kilos de plus que son adversaire hein.

6h14 : J’ai beau regarder très souvent l’UFC le samedi soir, je me fais toujours avoir par les horaires. C’était pourtant évident que le combat allait avoir lieu pas avant 6h30…

6h09 : Comme pour Gane-Jones après, ce combat se fait en 5 rounds car il y a un titre au bout. Et 5 rounds de 5 minutes dans une cage c’est très très long.

6h07 : Bon j’ai l’impression qu’elles veulent aller au bout de ce combat. Aucune des deux veut mettre un KO ou une soumission là ?

6h00 : Pas mal cette fin de round de Grasso.

5h58 : J’aimerais tellement pas me manger un coup de pied de Shevchenko. Bon, un coup de poing non plus hein.

5h53 : @Jerz Allez c’est bon tu m’as redonné de l’espoir. Je crois en la victoire de Ciryl Gane maintenant. Même si je suis d’accord avec toi que si ça va au sol je pense que Jones s’imposera.

5h50 : En voyant le nom de Shevchenko ça me fait penser à ça : est-ce qu’il y a un footballeur que vous verrez bien faire du MMA ? J’avoue que je verrais bien Casemiro dans une cage.

5h45 : @Jerz Tu le sens comment pour Ciryl Gane le combat ? J’avoue que j’y crois pas trop de mon côté.

5h42 : Si vous voulez un peu de lecture en attendant : venez découvrir le passé de footballeur de Ciryl Gane.

5h39 : Dernier combat avant Ciryl Gane – Jon Jones : Valentina Shevchenko face à Alexa Grasso pour la ceinture poids mouches féminin. C’est la 9e fois consécutive que la Kirghize va défendre son titre. Ça vous montre un peu sa domination.

5h34 : Et Rakhmonov qui fait taper Neal sur un étranglement debout. Qu’il est fort.

5h33 : Mais comment il fait pour pas tomber KO Geoff Neal après ce qu’il vient de prendre ?

5h29 : Bon, c’est pas ça qui va faire venir Ciryl Gane plus tôt mais on assiste à un super combat au moins.

5h27 : Ça me bute quand les combattants rigolent entre eux alors qu’ils sont en train de s’envoyer des sacoches en pleine tête depuis 10 minutes.

5h21 : Pour le moment le combat reste debout. Et les deux s’enchaînent les coups.

5h18 : @Jerz Merci à toi pour le commentaire, je me sens moins seul. Et merci pour la précision. Même si je pense que Rakhmonov va tout de même s’imposer.

5h15 : J’aimerais que Bruce Buffer commente tout ce que je fais dans la vie. Quelle voix.

5h10 : Par contre c’est très long entre les combats là. Il a intérêt à terminer ça vite l’ami kazakh.

5h06 : Vous n’allez pas me laisser tout seul par contre hein ? Car sinon la nuit risque d’être longue.

5h04 : Place au prodige Shavkat Rakhmonov. Vous allez voir la machine.

5h00 : Et c’est le Polonais Gamrot qui s’impose à la décision. Logique. Il reste encore 2 combats avant que Bon Gamin n’entre sur scène.

4h57 : J’ai oublié de préciser mais c’est sur RMC Sport 2 que ça se passe.

4h55 : Et bah il est pas mal ce combat. Il s’est bien rattrapé le Turner car je pensais qu’il allait prendre un K-O dans le 2e round.

4h52 : Vous avez fait une petite sieste avant ? C’est clairement ce que j’aurais du faire. Sauf que j’ai regardé le match de NBA de Miami. Heureusement qu’ils ont gagné au moins.

4h47 : Le combat que nous attendons tous devrait avoir lieu aux alentours de 5h45. En attendant, on va se délecter des autres combats. À commencer par ce Gamrot-Turner.

4h45 : Salut les fous vous allez bien ? J’imagine que oui car nous allons assister au plus grand combat de l’histoire pour un combattant français. En face de Ciryl Gane : Jon Jones, le GOAT de l’UFC. Tout simplement. Vous êtes prêts ?

