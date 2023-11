Live Quiz So Foot

Tente de battre le meilleur score du quiz Twitch spécial "Duels de légende"

Par Maxime MARCHON le Lundi 20 Novembre à 11:10 Article modifié le Lundi 20 Novembre à 11:18

Un jeudi sur deux à 19h, sur notre chaîne Twitch, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Jeudi dernier, le thème était "Duels de légende en foot et basket" en collab avec Catawiki. L'invité à battre ? Alex aka "A Ball Never Lies" des copains de TrashTalk.