Cristiano Ronaldo, clap de faim

En cette fin décembre, Cristiano Ronaldo a rejoint la liste des légendes parties achever leur carrière au soleil, en échange d’un chèque infini. Débarquant à Al-Nassr en Arabie saoudite, avec un contrat allant jusqu’en 2025 et un salaire estimé à 200 millions d’euros par an – le plus important de l’histoire -, le Portugais est venu apposer la dernière pierre de son édifice bankable façonné depuis 20 ans. La destination peut ainsi crisper vu d’Europe, d’autant qu’à la fin de son mandat, CR7 disposera d’un rôle d’ « ambassadeur » saoudien, possiblement pour la candidature du pays à l’organisation de la Coupe du monde 2030 (à laquelle le Portugal est ironiquement candidat également). Une fin de carrière dommageable, au vu de l’empire sportif développé par ses soins, mais finalement inéluctable, à y regarder de plus près.

Nouveau et dernier chapitre

Depuis cet été, force est effectivement de constater que Cristiano Ronaldo a basculé dans son mode de fonctionnement. Outre de tristes difficultés personnelles – sur lesquelles il serait inapproprié de s’attarder –, l’attaquant s’est surtout braqué professionnellement. Au détour d’un conflit ouvert avec Erik ten Hag à Manchester United et d’une interview accordée à Piers Morgan, sous forme de bilan, annonciatrice de cette fin. Deux étapes d’envergure – volontaires ou non – conclues par une Coupe du monde mitigée avec la Selecção, éliminée en quarts de finale face au Maroc. Et en dépit des maigres rumeurs l’envoyant au Real Madrid, au Bayern ou au Sporting, cet amoncellement d’événements ne pouvait dès lors qu’aboutir à cet ultime transfert, aux allures d’adieu.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022

En effet, dans un microcosme carnassier où l’argent fait loi, difficile de faire place au romantisme. Homme d’affaires à part entière, Cristiano Ronaldo a donc fait comme tous les maîtres en la matière : s’associer avec le plus offrant. Les fans de football lui en voudront alors de manière compréhensible et absolument justifiée, quand les « pragmatiques » jugeront cette décision comme logique et prévisible. Ce deuxième aspect aura d’ailleurs joué un rôle majeur dans le choix de CR7.

Retour à la réalité

Malgré son esprit de compétition hors norme et sa saison plus que réussie avec MU l’an dernier (meilleur buteur du club avec 24 réalisations et troisième meilleur artificier de Premier League avec 18 pions), le Madérois a semblé s’être résigné d’un point de vue mental. Au sortir de cette période estivale trouble donc, sans doute conscient de ne plus avoir l’énergie nécessaire, à tous les niveaux.

Et à bientôt 38 ans (le 5 février prochain), est-ce vraiment surprenant ? Lui, la figure mythique n’ayant évidemment plus rien à prouver, et parmi les derniers de cette caste de quadragénaires ou quasi-quadras à avoir tenté de repousser les limites du temps (Luka Modrić, inoxydable au Real Madrid, Gianluigi Buffon, en Serie B à Parme, et Zlatan Ibrahimović avec l’AC Milan persévérant encore au sommet). À défaut de fournir l’effort bancaire nécessaire pour un ultime challenge sur les prés du Vieux Continent, le Lusitanien s’est donc conforté au plus rationnel, en cédant à des sirènes difficilement évitables. N’ayant eu de cesse de faire grimper les standards du ballon rond, aux côtés du monstre Lionel Messi, voilà que Cristiano Ronaldo a décidé de s’écouter une dernière fois. Pour prendre son idéal à contrepied.