Les notes de l’épisode 10 de Koh-Lanta : le Feu sacré

Helena

Elle prône le mérite et la sportivité à longueur de journée, et puis, quand elle perd une épreuve parce qu’elle a dû porter deux sacs de 5 kilos comme les hommes, elle parle de manque de galanterie. Non madame, ça ne marche pas à la carte. Et puis, finalement, trois filles sur quatre ont voté contre elle… Donc accuser la galanterie, hein…