Mondial 2022

Petite Finale

Croatie-Maroc

Cinq bonnes raisons de mater Croatie-Maroc

Par Matthieu Darbas Samedi 17 Décembre 2022

Ce samedi, après un mois plein de surprises, la Coupe du monde rendra un avant-dernier verdict : qui terminera troisième ? Et si ce pénultième rendez-vous peut paraître anecdotique avant le chef-d'œuvre de dimanche, il est en réalité difficile de le louper. Et ce, à plus d'un titre. Cinq même.