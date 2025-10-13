Cinq articles indispensables à avoir dans son sac de football

Bien préparer son sac de football pour aller à l'entrainement ou pour aller disputer un match est essentiel. Alors pour éviter d'oublier un basique, voici nos cinq indispensables à toujours avoir avant de partir au stade. Et s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les ventes privées de Privé by Zalando.

→ Les crampons :

On ne devrait pas vous le rappeler mais on le fait quand même : pour jouer au football, il faut des crampons. Alors pour éviter de vous retrouver avec le panard en clafouti, investissez dans le modèle le mieux adapté à votre forme, et votre jeu. Pour ce faire, vous avez le choix entre des vissés – si vous voulez briser des chevilles – des moulés – si vous souhaitez casser des reins – et des stabilisés – pour un meilleur contact avec le ballon. Petits conseils du chef : choisissez toujours une pointure au-dessus, pour ne pas être trop serré et restez, autant que possible, fidèle à un seul équipementier. Ces derniers utilisent souvent le même modèle de fabrication, ce qui permet donc à vos pieds de ne pas trop être chamboulés au moment d’essayer une nouvelle paire. Mais n’oubliez pas que ce n’est jamais la chaussure qui fait le joueur, c’est son talent.

➡️ Si vous cherchez des bons plans, profitez des ventes privées de maillots de foot sur Privé by Zalando.

→ Sous-pull :

Les Américains appellent cela baselayer, ici, nous nous contenterons de sous-pull. À mi-chemin entre le manches-courtes et la liquette de fond d’armoire qu’on utilise comme pyjama, le sous-pull est le meilleur ami du footballeur. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première : il, colle à la peau et tient donc bien chaud, ce qui n’est vraiment pas négligeable quand on s’entraîne en banlieue lointaine un 20 décembre. La seconde : il évacue la transpiration ce qui est, là aussi, vraiment pas négligeable quand on doit rentrer de banlieue lointaine en plein cagnard (et que l’on a pas eu le temps de se doucher of course). Point négatif : la démocratisation de ces sous-pull a mis fin aux maillots manches longues si chers à David Beckham et qui faisaient croire à tout le monde que l’on était un joueur élégant. Mais bon, on ne peut pas tout avoir.

→ Chaussettes de ville :

Vous avez bien lu. Nous ne parlons pas de chaussettes de sport mais bien de chaussettes de ville, indispensables pour être dans le confort. Quiconque a déjà tapé dans un ballon le sait, les chaussettes de football sont une catastrophe. Trop fine aux pieds et trop épaisse aux mollets, le bas relève bien souvent de la galère. Pour contrer la gêne, nos génies de footballeurs ont ainsi pensé à jouer en chaussettes de ville, classiques. Et, croyez-le ou non, c’est l’idée du siècle. Pas de frottements avec la chaussure, aucune sensation d’un mollet qui va exploser, rien. La technique d’enfilage est d’ailleurs simple : prenez votre chaussette de football, découpez-là au niveau de la cheville et enfilez là comme un collant. Vous n’avez ensuite plus qu’à mettre votre chaussette de ville, ni vu, ni connu, sans le risque d’un arbitre qui vienne vous chatouiller les oreilles avec ses histoires de règlement. À ce propos, les équipementiers ont carrément dû s’adapter à cette évolution, puisque depuis la Coupe du monde 2018 et les plaintes de nombreux joueurs, sont apparues les chaussettes à tubes (nom français bien pourri). Il s’agit d’une jarretière que l’on enfile simplement de la cheville au mollet, nous laissant ensuite la possibilité de mettre nos chaussettes de tous les jours au pied. Le mot « chaussette » a été écrit huit fois dans ce paragraphe. Neuf fois du coup…

➡️ Si vous cherchez des bons plans pour des articles de sports (vêtements, chaussures, équipements, sacs, accessoires…), profitez des ventes privées sur Privé by Zalando.

→ Affaires de toilettes :

Ce n’est pas parce que l’on investit dans un sous-pull qui évacue la transpiration qu’il faut éviter de se doucher. Oh que non. Alors pour ne pas intoxiquer vos coéquipiers dans un vestiaire déjà bien odorant, pensez à prendre vos affaires de toilettes. Un déodorant, une serviette et du gel douche feront l’affaire. Nous vous autorisons même à vous trimbaler avec les shampoings qui font du huit en un. Mais si, ceux qui sentent l’huile de moteur et brûlent yeux et visage. L’essentiel étant d’avoir un minimum de produits hygiéniques toujours prêts dans son sac. Pour les déos, privilégiez les aérosols aux sticks. En effet, les oublis sont fréquents dans un vestiaire et personne n’est à l’abri d’entendre cette phrase : « T’as pas un peu de déo steuplé ? »

→ Baume du tigre :

Le meilleur ami de l’homme n’est pas le chien, mais le tigre. Notamment dans sa version pommade. Pour les moins de 30 ans, le baume du tigre est une crème apaisante, permettant, entre autres douleurs de vieux, de soigner les problèmes articulaires. Il est donc bien recommandé d’en avoir toujours un à disposition dans le petite poche de son sac. Le baume chauffe pendant l’effort, permettant donc de calmer la douleur et d’observer sa séance sereinement. En supplément, vous aurez même le droit à une petite odeur de menthe – à condition d’apprécier, évidemment.

Arnar Gunnlaugsson : « J’aurais préféré jouer la France avec de la neige et un froid glacial »