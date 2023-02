Cho Gue-sung, symbole de la chic Corée

Quasi inconnu en Corée du Sud avant la Coupe du monde, Cho Gue-sung s’est fait un nom depuis une semaine et son doublé face au Ghana (2-3). Depuis, tout le pays est tombé raide dingue du joueur, mais aussi de l’homme et de sa gueule d’ange.

Il n’y a qu’une chose qui vibre davantage que la cohorte de supporters sud-coréens présents au Qatar pour suivre les aventures d’Heung-min Son et de ses copains : le téléphone de Cho Gue-sung. Depuis que l’attaquant de 24 ans a planté deux gros coups de tête gagnants lors de la défaite des Guerriers Taeguk face au Ghana (2-3), la Corée cherche à savoir qui se cache derrière cette gueule d’ange au sang-froid. Conséquence : son compte Instagram a bondi de 20 000 followers à plus de 2,2M en l’espace de sept jours, une vieille vidéo le montrant sur le banc de son club de Jeonbuk Huyndai Motors en 2020 a été exhumée et vue plus de 8 millions de fois, et Cho aurait même dû provisoirement éteindre son smartphone devant l’avalanche de messages ou de demandes en mariage qu’il reçoit. Une entrée fracassante dans le monde des célébrités, que Cho Gue-sung doit à son sex-appeal, mais pas seulement.

Il ne partira pas avec CR7 en vacances

65e minute de jeu de Portugal-Corée du Sud à l’Education City Stadium. Portugais et Coréens sont dos à dos au tableau d’affichage, et Fernando Santos décide de sortir Cristiano Ronaldo pour faire entrer André Silva. La star portugaise est excédée, mais pas pour les raisons attendues : « Il y avait ce joueur coréen qui l’insultait et le sommait de sortir, c’est pour cela qu’il était en colère », expliquait l’actuel sélectionneur de la Seleçcão après la rencontre. Une version confirmée par CR7 en zone mixte : « Avant ma sortie, ce joueur de la Corée du Sud m’a dit de sortir plus vite que ça du terrain. Je lui ai dit de la fermer et qu’il n’avait pas l’autorité pour me dire cela. » Limpide.

L’homme qui a osé enguirlander le quintuple Ballon d’or n’est autre que Cho Gue-sung. Un gars au caractère bien trempé qui rappelle au passage que ce n’est pas en étant doux comme un agneau que l’on s’en va décrocher le titre de meilleur buteur la saison dernière (13 buts) de K-League 1 avec le Gimcheon Sangmu, le club des forces militaires coréennes où il était prêté pour y réaliser son service militaire. Pas de soucis, le garçon est blindé.

Fashion victime

Tout n’a pourtant pas été comme sur des roulettes pour Cho Gue-sung. Lorsqu’il était gamin, et qu’il évoluait encore milieu de terrain, ce grand gaillard d’1,88m était loin d’être une étoile montante du football coréen et surtout des plus grands de sa génération. Mais déjà, il ne se voyait pas faire quelque chose d’ordinaire : « Je croyais déjà que je ne me destinais pas à m’engager dans une voie « normale », confiait-il au média KoreanJoongAng Daily en 2020. Je n’aime pas faire comme tout le monde. J’aurais certainement bossé dans quelque chose de stimulant, comme par exemple dans l’industrie de la mode, car cela m’intéresse. »

Une passion pour le beau qui se retrouve d’ailleurs sur ses réseaux sociaux, où Cho demande parfois à ses amis de le prendre jusqu’à 100 fois en photo avant d’être amplement satisfait par le résultat. « Honnêtement, quand je regarde une photo, il faut que je sente un mood qui se dégage de ces photos, expliquait le bomber coréen. Donc je demande à mes amis de prendre la photo, de me montrer. Si ça ne va pas, je leur demande de reprendre jusqu’à ce que je sois pleinement satisfait. Mais attention : parfois, j’obtiens la photo voulue du premier coup ! » Une bonne nouvelle pour ses coéquipiers en sélection que Cho soit un peu moins exigeant avec les centres. Car face au Brésil, coincé entre Thiago Silva et Marquinhos, il n’aura pas cent occasions de faire rugir la Corée du Sud.