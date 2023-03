Benfica 5-1 Club Bruges

Buts : Rafa Silva (38e), G. Ramos (45e+2 & 57e), João Mário (71e SP) et Neres (77e) pour les Águias // Meijer (87e) pour les Blauw en Zwart

À l’Estádio da Luz, Benfica a fini d’achever le Club Bruges (5-1), avec la manière et sans une once de pitié. C’est un SLB rayonnant, huilé et allié du football champagne qui sera au rendez-vous des quarts de finale. Avec l’Ajax 2019 comme point de référence.

Le bijou de Rafa Silva

Dans la forme de sa vie, à 30 ans, João Mário pense lancer les Aigles vers les cimes enneigées d’une conclusion spectaculaire derrière sa jambe d’appui sur un centre rasant d’Alexander Bah, mais Gonçalo Ramos est rapidement signalé hors jeu au départ de l’action (2e). Même si les Belges tentent de réagir dans la foulée avec une déviation de la caboche de Roman Yaremchuk (3e), Benfica domine sans coup férir et exploite la profondeur, tandis qu’Abakar Sylla (7e) puis Bjorn Meijer (20e) doivent s’employer pour sauver le Club sur leur ligne de but. Lancé dans le dos de la défense, João Mário pense caviarder Florentino Luís, mais ce dernier, face au but, se trompe de surface de pied et ne cadre pas de manière inexplicable (16e). Après une période d’accalmie, marquée par un sursaut des Belges dans le sillage de Tajon Buchanan, les Benfiquistas concrétisent grâce à leurs hommes forts : João Mário, Gonçalo Ramos et Rafa Silva. Le premier alerte le second dans l’espace côté gauche, avant que le bourreau de la Suisse au Mondial ne retrouve Rafa, qui s’offre Nielsen et Meijer dans la surface avant d’envelopper de l’extérieur du pied droit. Une petite pépite de but (1-0, 38e), qui précipite la fin des haricots pour Steve Parker & cie. Car dans la foulée ou presque, servi par João Mario dans les seize mètres, Ramos s’engouffre plein axe avant de transpercer Simon Mignolet, pied droit (2-0, 45e+2).

João Mário dans l’histoire

Dans le second acte, le pressing des Brugeois passe d’inexistant à désordonné, et Ramos se retrouve esseulé au premier poteau pour ouvrir son pied gauche à bout portant, après un centre à ras de Grimaldo (3-0, 57e). En gestion, le collectif de Roger Schmidt s’amuse tout autant dans la dernière demi-heure. À la suite d’une grossière faute par-derrière de Sylla sur Gilberto, João Mário prend Simon Mignolet à contre-pied sur penalty (4-0, 71e) et s’ouvre les portes du livre des records de Benfica en y rejoignant le légendaire Eusébio, dernier Benfiquista en date à avoir marqué dans cinq matchs de Ligue des champions consécutifs (entre mai 1963 et septembre 1964). Les Belges sont déjà lynchés à la vue de tous, mais David Neres rejoint le bal en tant que musicien sur la gauche de la surface, avec un tir croisé à ras de terre (5-0, 77e). À noter le décalage réussi de João Neves (18 ans), fier passeur décisif. Meijer sauvera tout de même l’honneur avec un extérieur du gauche bien sec et bien concis dans la lucarne droite d’Odysseas Vlachodimos (5-1, 87e), mais pas de quoi réduire les trois classes d’écart entre les deux formations. Ça sent le sapin pour Scott Parker.

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos – Bah (Gilberto, 63e), A. Silva (Veríssimo, 88e), Otamendi (Morato, 74e), Grimaldo – F. Luís, Chiquinho (Neres, 63e) – João Mário (J. Neves, 74e), Rafa Silva, Aursnes – G. Ramos. Entraîneur : Roger Schmidt.

Club Bruges (3-5-2) : Mignolet – Mata (Odoi, 63e), Mechele, Ab. Sylla – Sowah (Nusa, 75e), Buchanan, Nielsen, Vanaken (Rits, 75e), Meijer – Yaremchuk (Jutglà, 62e), Lang (Onyedika, 46e). Entraîneur : Scott Parker.

