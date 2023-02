Benfica continue sur sa lancée face à Bruges

Club Bruges 0-2 Benfica

Buts : João Mário (51e, SP) et David Neres (87e)

À la traîne en championnat (4e à 20 points du leader Genk), le Club Bruges n’a plus que sa campagne européenne pour rêver cette saison. Un rêve qui pourrait bien avoir tourné au cauchemar, au vu du résultat de ce mercredi soir face à Benfica (0-2). Dominés avant de réagir, les Belges devront aller chercher un exploit dans trois semaines à Lisbonne pour franchir les huitièmes.

Odoi et à l’œil

Le début de cette partie laissait pourtant augurer une autre issue pour les locaux malgré une première occasion portugaise. Sur une remise de Nicolás Otamendi, Gonçalo Ramos, de la tête, fait chauffer les gants de Simon Mignolet (3e). Dans la foulée, réponse immédiate de Bruges : Buchanan passe en mode dragster dans son couloir gauche, mais bute sur Odysséas Vlachodímos (5e). Après cette réplique, les hommes de Roger Schmidt posent leurs pattes sur la gonfle et font courir les Belges. Une domination plutôt stérile pendant une bonne trentaine de minutes au cours desquelles le portier des Gazelles n’est pas vraiment mis à contribution. Il faut attendre une astucieuse combinaison des Portugais pour que Rafa Silva fasse courir un petit frisson dans les travées du Jan-Breydel Stadion. D’un subtil extérieur du droit en bout de course, l’attaquant de 29 piges trouve l’équerre de Mignolet (30e) que le Portugais mettra ensuite à contribution sans conclure (34e). Au cœur de cette intense période de domination des Aigles, Ramos s’y essaie lui aussi une nouvelle fois, mais n’accroche pas le cadre du portier belge sur un coup de casque (37e). Malmenées, les ouailles de Scott Parker frôlent le braquage en fin de première période. Sur coup franc, Noa Lang trouve Denis Odoi, dont le coup de boule finit au fond des filets après avoir rebondi sur un Portugais, mais le défenseur ghanéen, hors jeu au départ, est rattrapé par la patrouille (45e). Un petit coup de chaud qui rappelle aux visiteurs qu’ils pourraient bien se gaufrer s’ils ne concrétisent pas leurs temps forts.

Jack Hendry jaune

Le deuxième acte débute sur les mêmes bases que celles posées lors du premier. Benfica maîtrise la possession et le tempo de cette partie pendant que Bruges attend patiemment de pouvoir piquer en contre. Pour la troisième fois de la soirée, Ramos y va de sa tentative, mais sa déviation de la cuisse frôle le poteau (46e). Le buteur du SLB va toutefois se montrer décisif quelques minutes plus tard. Alors qu’un ballon traîne dans la surface belge, Jack Hendry pense le dégager, mais attrape finalement la jambe de Ramos, offrant un penalty aux Portugais. En force et malgré l’intervention de Mignolet, João Mário envoie la gonfle sous la barre et récompense la domination de son équipe (0-1, 51e). Désormais menés, Noa Lang et sa bande tentent immédiatement de réagir et mettent la pression sur les cages de Vlachodimos. Le Néerlandais, comme à son habitude, multiplie les courses, mais se retrouve trop souvent esseulé sur le front de l’attaque pour véritablement inquiéter une arrière-garde portugaise acculée. Dans les cordes, les Aigles bénéficient d’une nouvelle erreur de la défense belge. Sur une action anodine, David Neres chipe la gonfle dans les pieds de Bjorn Meijer avant d’aller tranquillement ajuster Mignolet (0-2, 87e). Un pion qui donne un avantage conséquent, voire déjà décisif, aux joueurs de Lisbonne avant le match retour dans trois semaines à l’Estádio da Luz.

Club Bruges (3-5-2) : Mignolet – Mata, Mechele, Hendry – Meijer, Vanaken, Odoi (Nielsen, 65e), Onyedika, Buchanan – Lang, Sowah (Jutglà, 79e). Entraîneur : Scott Parker.

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos – Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo – Luis, Chiquinho – Mario (João Neves, 89e), Rafa Silva (Neres, 65e), Aursnes – Ramos (Guedes, 65e). Entraîneur : Roger Schmidt.