Pronostic Benfica Club Bruges : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue des champions

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur nos pronostics Benfica Club Bruges !

Vous n’avez pas encore ouvert votre compte chez ZEbet ?

Le bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code SOFOOTX !

ZEbet vous offre directement le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, ZEbet vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, ZEbet vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code SOFOOTX2.

Nos pronostics Benfica Club Bruges

► Le pari « victoire Benfica » est coté à 1,43 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Benfica et plus de 1,5 but » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Goncalo Ramos buteur » est coté à 2,02 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 304€ (404€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

Le Benfica serein

En plus de ses excellences performances au niveau national, le Benfica a un pied en quart de finale de la Ligue des champions à la suite de son succès en Belgique face au Club Bruges (0-2) lors du match aller, sur des buts de João Mario et de Neres. Dominé par le Sporting et le FC Porto lors des deux dernières saisons, le Benfica Lisbonne est bien parti pour remporter le championnat. En effet, les protégés de Roger Schmidt sont en tête en Liga Nos avec pas moins de 8 unités d’avance sur le FC Porto de Sergio Conceicao. Depuis son seul revers concédé en championnat face à Braga début janvier (3-0), le club lisboète a relancé la machine puisqu’il a signé 8 victoires et 1 nul depuis sa défaite. Après avoir battu Vizela (0-2), le Benfica s’est défait du Famalicao de Zaydou Youssouf (2-0) le week-end dernier avec un doublé de Goncalo Ramos, meilleur buteur du championnat devant son coéquipier Joao Mario. Pour atteindre ces 8es de finale, le Benfica avait déjà impressionné en terminant 1er de son groupe qui comprenait le Paris Saint-Germain et la Juventus.

Bruges dans le dur

Champion de Belgique l’an passé, le Club Bruges est dans une situation compliquée lors de ce nouvel exercice. En effet, la formation belge se trouve seulement en 4e position de Jupiler League avec pas moins de 21 points de retard sur le leader Genk. Les Brugeois sont sur une série de résultats catastrophiques avec seulement 2 victoires lors des 13 dernières journées. Pour tenter de relancer le club, les dirigeants du Club Bruges ont misé sur l’anglais Parker pour démarrer l’année 2023. La réaction tant attendue n’est pas intervenue, et Bruges vient même d’encaisser un cinglant 3-0 sur la pelouse d’Ostende. Alors que les Belges ont certainement dit adieu à leurs espoirs européens en s’inclinant lors du match aller face au Benfica (0-2), ils tenteront de se souvenir qu’ils avaient livré l’une de leurs meilleures prestations de la saison lors de la phase de groupes en disposant de Porto (0-4) au Portugal. Un match joué le 13 septembre dernier, soit une éternité.

Quelques absents de chaque côté

Pour affronter le Club Bruges, Roger Schmidt sera privé du joueur prêté par le Paris Saint-Germain, Draxler. Ce dernier est souvent relégué sur le banc et ne fait pas partie des titulaires en puissance du club portugais. Idem pour l’ancien latéral montpelliérain Ristic et le milieu Chiquinho. Sinon, les importants Ramos et João Mario seront de la partie, tout comme l’ancien joueur de l’Ajax et du Shakhtar David Neres. En face, le Club Bruges bénéficie de plusieurs retours, puisque le buteur espagnol Jutgla, sur le banc à l’aller, a retrouvé du rythme en disputant les 3 dernières rencontres dans la peau d’un titulaire. En revanche, l’excellent ailier danois Skov Olsen manque à l’appel pour ce 8e de finale retour, et le revenant Jack Hendry, fautif à l’aller, a rejoint l’infirmerie. Buchanan, Lang ou Vanaken seront de la partie à Lisbonne.

Les compos probables pour Benfica – Club Bruges:

Benfica : Vlachodimos – Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo – Aursnes, Florentino Luis – João Mario, Rafa Silva, Neres – Gonçalo Ramos.

Club Bruges : Mignolet – Mata, Hendry, Mechele, Meijer – Odoi, Onyedika – Sowah, Vanaken, Lang – Jutgla.

Le Benfica sur sa lancée

Impressionnant à l’aller, le Benfica devrait confirmer lors de ce match retour en disposant une nouvelle fois d’une formation belge pas au mieux. Lors de la phase de poules, le club lisboète avait montré tout son savoir-faire face à des formations comme le Paris Saint-Germain ou la Juventus et ne devrait pas être inquiété par le Club Bruges. Avec Goncalo Ramos, Benfica dispose d’un des avants-centres les plus convoités actuellement sur la scène européenne. Auteur d’un doublé ce week-end, l’homme aux 21 buts cette saison tentera de faire oublier son mauvais match aller. Solide à domicile, le Benfica devrait encore s’imposer face à Bruges.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce pronostic Benfica Club Bruges :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Benfica Club Bruges encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !