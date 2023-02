Arsenal maîtrise Chelsea et récupère la tête

But : Gabriel (63e) pour Arsenal

Chelsea n’avait plus connu la défaite à Stamford Bridge depuis le 20 avril, date où les Blues avaient mordu la poussière contre… Arsenal (2-4). Leur série d’invincibilité s’est encore une fois arrêtée par la faute des Gunners ce dimanche. En toute logique tant les hommes de Mikel Arteta ont affiché une maîtrise supérieure.

3 – @Arsenal have won three consecutive Premier League games against fellow ‘Big 6’ opposition for the first time since February-April 2012. Statement. pic.twitter.com/nfQoswxGgI — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2022

Au petit trot

Ben White a décoché les premières flèches : l’une s’est envolée (8e), l’autre s’est rapprochée, mais a terminé à côté, un peu trop croisée (10e). Gabriel Martinelli a lui aussi manqué de justesse du pied droit, après avoir fixé son vis-à-vis (17e). Muet depuis huit matchs, Gabriel Jesus a réussi à percer la défense des Blues, mais Thiago Silva a bloqué sa frappe pour prolonger sa disette (19e). À la réception d’un merveilleux centre de Martinelli, l’attaquant des Gunners a ensuite raté le cadre de la tête, un poil trop juste pour redresser le ballon (29e).

Même manque de précision en face, où Kai Havertz a centré dans le vide (9e) et Thiago Silva envoyé sa tête dans les tribunes (32e). Une petite brèche s’est ouverte devant Mason Mount à l’entrée de la surface, mais Granit Xhaka a contré la tentative de l’international anglais (20e). Un premier acte avec peu de véritables occasions, mais beaucoup de fautes (dix pour Chelsea, sept pour Arsenal) et deux cartons. Dont un pour Pierre-Emerick Aubameyang, peu en évidence pour ses retrouvailles avec son ex, hormis ce tacle en retard sur White (27e).

Gabulous Gab

Ben White et William Saliba ont donné des sueurs froides à leur coach en manquant leurs dégagements (47e, 49e), mais Arsenal n’a pas lâché les rênes du match au retour des vestiaires. Reconduit dans la cage en l’absence de Kepa, Edouard Mendy a dû intervenir pour boxer un centre dangereux de Jesus (55e). Thomas Partey a enlevé une balle de but à son coéquipier Martinelli (56e), et Jesus, encore, a buté sur le portier après avoir chipé le ballon à Silva (62e). À force de pousser, les Gunnersont été récompensés : placé au premier poteau, Havertz est passé au travers du corner botté par Saka, et Gabriel a poussé le ballon au fond du bout du pied (0-1, 63e).

Saka (68e) et Ødegaard (75e) ont eu l’opportunité de faire le break, mais les deux hommes ont manqué le cadre. Malgré les entrées d’Armando Broja, Christian Pulisic ou Conor Gallagher, et quelques centres chauds, Chelsea est resté impuissant et reste à son triste septième rang au classement. Certainement pas la manière dont César Azpilicueta comptait fêter son 334e match de Premier League avec Chelsea, un de plus que l’immense Petr Čech. Arsenal reprend pour sa part ses deux points d’avance sur Manchester City. Une victoire contre Wolverhampton samedi prochain, et les Canonniers passeront la Coupe du monde au chaud.

Chelsea (3-4-3) : Mendy – Azpilicueta, Silva, Chalobah, Cucurella – Loftus-Cheek (Kovačić, 78e), Jorginho – Mount (Pulisic, 78e), Havertz (Gallagher, 65e), Sterling – Aubameyang (Broja, 65e). Entraîneur : Graham Potter.

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tierney, 78e) – Partey, Xhaka – Saka, Ødegaard (Elneny, 87e), Martinelli (Holding, 90e+4) – Jesus. Entraîneur : Mikel Arteta.