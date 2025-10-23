Après la Bolivie, à qui Gianni Infantino va-t-il bien pouvoir proposer une Coupe du monde ?

En visite en Bolivie, le président de la FIFA a promis que son organisation « amènera un Mondial ici, c’est sûr ! » Reste à voir, effectivement, « de quel Mondial nous parlons ». Toujours est-il que l’esprit visionnaire de Gianni Infantino a encore frappé. Quelle sera la prochaine nation qui se verra honorée d’une promesse similaire lors de sa prochaine sortie ?

Aux Maldives

Après les matchs à 4 000 mètres d’altitude en Bolivie, passons d’un extrême à l’autre en organisant une Coupe du monde dans le pays le plus bas du monde : les Maldives, une république qui culmine en moyenne à deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Avantage : avec le réchauffement climatique, on pourra bientôt y organiser le Mondial de water-polo en même temps.

Au Népal

Parce que jouer à 4 000 mètres d’altitude en Bolivie, c’est déjà devenu ringard.

Ô Canada

Avec 202 080 km de côtes, les sites de paris sportifs vont pouvoir s’en donner à cœur joie.

Au Togo

Pour faire un super partenariat avec Too Good Togo.

En Corée du Nord

Avec ses 114 000 places, le stade du 1er-Mai de Pyongyang est la plus grosse enceinte dédiée au football sur cette terre. Problème, ses capacités sont sous-exploitées en raison du niveau très discret de la ligue nationale et il ne s’y déroule actuellement presque que des spectacles de gigantesques tableaux vivants. Une Coupe du monde permettrait de mettre en avant son potentiel, tout en faisant rentrer un max de devises qui permettront au régime de résister au moins un siècle de plus à ces chiens d’impérialistes.

À Gibraltar

Dans un pays où l’intégralité des équipes du championnat local joue dans le même stade, organiser les 104 matchs d’un Mondial à 48 consécutivement permettrait de bénéficier de six jours et demi de football non-stop, et ce, sans compter l’éventuel temps additionnel des rencontres à élimination directe. De quoi faire passer un marathon Star Wars pour un vulgaire clip TikTok.

En Angleterre

Pour permettre au football d’enfin rentrer à la maison.

Au Vatican

Si tu tires au-dessus des cages adverses, tu vas chercher ton ballon en Italie.

En Turquie

Histoire d’organiser un Mondial sur deux continents à la fois. Ça, c’est révolutionnaire.

Aux Kiribati

Parce qu’une fois que l’Europe et l’Asie auront eu leur Coupe du monde en parallèle, il sera temps pour la confédération la plus désavantagée de l’histoire d’en profiter à son tour. Avantage des Kiribati, cet archipel de 33 îles fait la superficie de l’Inde et a la particularité de se situer de deux côtés de l’équateur, mais aussi du 180e méridien. Une situation géographique inédite qui ne laissera personne sur le carreau pour organiser son déplacement.

Sur l’Île de North Sentinel

Pour une Coupe du monde coupée du monde.

En Arabie saoudite

C’est presque fait pour l’édition 2034, ne reste plus qu’à y organiser son pendant féminin dans la foulée afin de prouver que le royaume wahabite est bel et bien devenu un havre de paix pour la gent féminine.

Au Guyana

Parce que si la plus grande fête du foot ne remonte pas le moral d’un pays qui compte le taux de suicide le plus élevé au monde, c’est qu’il va vraiment falloir se poser les bonnes questions.

