Arsenal en quarantaine

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

Il fallait bien que cela arrive à une grosse équipe, et c'est Arsenal qui a tiré la boule noire.En effet, Manchester City a annoncé ce matin que le match prévu ce mercredi soir face à Arsenal a été reporté, car tous lesont été placés en quarantaine.La raison ? Certains membres du staff ont eu des contacts rapprochés avec Evangelos Marinakis, le patron de l'Olympiakos, testé positif au Covid-19 , lors du match de Ligue Europa entre Arsenal et l'Olympiakos, le 27 février. Par mesure de précaution, et même si aucun ne présente à l'heure actuelle de symptômes, l'ensemble des joueurs et du staff d'Arsenal ont été placés à l'isolement, chez eux, pour une durée de 14 jours., récite un communiqué publié par le club londonien.Se faire éliminer à domicile de la C3 par l'Olympiakos, puis rester en quarantaine à cause du président de ce même club grec : c'est la vie que lesont décidé de mener.