Les premières sanctions pour les supporters d'Angers et Marseille tombent

On récolte ce que l'on sème.Malgré un début de saison très enthousiasmant sur le terrain, la Ligue 1 est confrontée à de nombreux problèmes dans les tribunes, où certains supporters se lancent chaque journée le défi de « qui gâchera le plus la fête ? » . Mercredi, la palme de plomb est revenue à quelques Marseillais et Angevins , au Stade Raymond-Kopa, lors du match nul entre Angers et l’OM (0-0). Pour ces incidents, la LFP a annoncé ce jeudi soir les premières sanctions , en attendant des mesures définitives qui seront prises lors de la prochaine commission de discipline de la Ligue., est-il d’abord écrit, tout en précisant que la prochaine rencontre à domicile du SCO, face à Metz le 3 octobre, est concernée par cette décision. Du côté marseillais, c’est une interdiction de déplacement pure et simple :Au moins, les équipes qui reçoivent l'OM ne pourront plus se plaindre de jouer à l'extérieur.