Élu meilleur joueur de Serie A et sacré champion d'Italie avec l'AC Milan, Rafael Leão est désormais prêt à jouer un rôle avec le Portugal. Et plus celui du joueur qui s'échauffe pendant 40 minutes avant de gambader 5 minutes sur le pré. Désormais, c'est pour une place de titulaire que l'ancien du LOSC candidate. Et il compte bien profiter de la Ligue des nations pour prouver qu'il la mérite.

Espagne Portugal Ligue des nations Diffusion sur

Le Leão s'associe avec le caviar

Leão de Lisbonne

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Zlatan Ibrahimović a beau n’avoir été titulaire qu’à 11 reprises cette saison en championnat et n’avoir inscrit "que" 8 buts - son plus faible total depuis la saison 2005-2006 -, l’importance du Suédois dans le titre de l’AC Milan est immense. Tel un entraîneur adjoint le quadra a eu un impact sur tous ses coéquipiers et notamment sur un : Rafael Leão. Et à lire le Z dans la, si l’attaquant portugais a réalisé une saison XXL c’est en grande partie grâce à lui :"À l’entraînement, il faut se tuer au travail. Si je cours, si je me tue, mon coéquipier se doit de faire pareil"Quelques mois plus tard, ce même Ibrahimović rend hommage à son jeune coéquipier devant tout le groupe durant les festivités du titre :Pas forcément avare en compliments, Zlatan Ibrahimović a, comme tout le monde, été conquis par la saison de l’ancien du LOSC. Et pas seulement car il lui a permis d’inscrire un but en 2022 - son premier et dernier, le Z s’étant fait opérer du genou - et ainsi continuer sa folle série débutée en 1999. Soit l’année de naissance de Rafael Leão.Rafael Leão n’est pas le meilleur buteur de Serie A. Il est même 16du classement à 16 longueurs du leader Ciro Immobile. Le Portugais n’est pas non plus le meilleur passeur du championnat, puisqu'il est 5de ce classement avec trois offrandes de moins que Domenico Berardi. Pourtant, c’est bien l’ancien du Sporting Portugal qui a été élu MVP de Serie A. Sans que personne n'y trouve rien à en redire. Il faut dire que si l’AC Milan a été sacré champion d’Italie grâce à un sprint final parfaitement géré - 6 matchs, 6 victoires - c’est en grande partie grâce à Rafael Leão, qui a au moins inscrit un but ou fait une passe décisive dans chacune de ces six rencontres. À l’image de l’ultime journée où le natif de Almada a réalisé pas moins de trois offrandes. De quoi lui permettre de terminer la saison en double-double (11 buts et 10 passes dé) avec le statut de meilleur buteur du club - à égalité avec Olivier Giroud - et meilleur passeur.Zlatan Ibahimović a raison, Rafael Leão a passé un cap cette saison. Que ce soit d’un point de vue statistique donc puisque son record jusque-là était de 8 buts avec Lille et de 6 passes D la saison dernière avec l’AC Milan. Mais surtout sur le terrain où il a fait très mal à tous les défenseurs depuis son aile gauche. Par sa vitesse déjà. Mais surtout par sa qualité de dribble, le Portugais étant le joueur qui en réussit le plus en Serie A. D’ailleurs, seul Allan Saint-Maximim fait mieux dans les 5 grands championnats européens. De quoi expliquer pourquoi toutes les plus grandes écuries européennes - Real Madrid, PSG, Manchester City - ont fait de Rafael Leão leur proie principale pour ce mercato estival. Et ce, même si - à l’image de l’AC Milan - il est passé à côté de sa campagne de Ligue des champions en terminant avec un but et une passe décisive. Sauf que depuis 2022, le Portugais semble avoir passé un cap sur tous les aspects : face au but, au niveau de l’altruisme, d’un point de vue technique et même physique où ses épaules sont de plus en plus larges.En attendant de connaître son futur club, Rafael Leão va devoir convaincre une autre personne : Fernando Santos. Un sélectionneur qui jusque-là ne l’a jamais titularisé, lui offrant seulement cinq bouts de matchs. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’attaquant de l’AC Milan a su les maximiser puisqu'il a livré un centre pour André Silva lors de sa première sélection en amical face au Qatar en octobre 2021. Avant d’être à l’origine du but du K-O face à la Turquie (3-1) en barrages pour la Coupe du monde. Entré en jeu à la 89minute, Rafael Leão a alors fait parler sa vitesse et son altruisme pour servir Matheus Nunes dans les arrêts de jeu et envoyer le Portugal en finale des barrages. Une finale à laquelle il a pu participer pendant un petit quart d’heure. Bien décidé àcomme il l’a affirmé en conférence de presse, Rafael Leão espère surtout être de la partie au Qatar :Sur le papier, le vainqueur de l'Euro U17 coche toutes les cases pour passer la fin d’année 2022 au Moyen-Orient. D’autant plus que laa toujours aimé les ailiers qui débordent. Et Fernando Santos aussi, à l’image de Gonçalo Guedes, à nouveau appelé, ou des sélections récentes de Rafa Silva ou de Francisco Trincão. Avec quatre matchs de Ligue des nations en 10 jours, Rafael Leão devrait avoir l’occasion de connaître sa première titularisation avec le Portugal. Et pourquoi pas dès ce jeudi face à l’Espagne puisque son concurrent Diogo Jota est laissé au repos après être venu tardivement en sélection en raison de la finale de la C1. À moins que ce ne soit contre la Suisse ce dimanche à l'Estádio José-Alvalade. L’antre du Sporting Portugal que le Portugais n’a que peu connu puisqu'il n’y a joué qu’à trois reprises avec le maillot des. Avant de profiter du bordel ambiant pour résilier son contrat de manière unilatérale - comme l'ont fait plusieurs de ses anciens coéquipiers - et de s’engager librement avec le LOSC. Face aux Suisses, Rafael Leão pourrait alors faire une pierre deux coups : reconquérir le cœur des Lisboètes qui lui reprochent les circonstances de son départ. Et surtout conquérir celui de Fernando Santos. Ce qui n’est pas une mince affaire.