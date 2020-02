Alors, on se laisse attraper par les Chamois ?

Dix-huitièmes de Ligue 2 et incapables de remporter le moindre match de championnat depuis le 22 novembre dernier, les Chamois niortais sont dans le dur. Pourtant, depuis l’arrivée de Franck Passi mi-janvier, le club des Deux-Sèvres fait parler de lui pour la qualité de son jeu. Il est temps de transformer les belles séquences en bons résultats. Et ça commence dès ce soir, face à Orléans, lanterne rouge de Ligue 2.

76

Niort Orléans Domino's Ligue 2 Diffusion sur

Le buzz et le retour de l'intensité

Wsh ça joue à Niort pic.twitter.com/OQ2ETSfU1W — Riskoo.Capalot (@RiskooisTrash) February 6, 2020

Par Maxime Brigand

Propos de Thibaut Vion recueillis par MB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Homme de son époque, Franck Passi sait qu’il est impossible de ne pas consommer de séries. En football, peut-être plus qu’ailleurs. Partant, en déboulant à Niort mi-janvier, l’ancien entraîneur de l’OM avait un souhait : sortir de sa première séquence de quatre matchs à jouer en quinze jours «» . Le calendrier n’avait pas fait de cadeau à Passi, qui a affronté d’entrée trois adversaires directs pour le maintien (Châteauroux, le Paris FC et Caen) et qui s’apprête à dîner avec Orléans, lanterne rouge de Ligue 2, vendredi soir, à René-Gaillard. Les scénarios non plus. À Châteauroux, Niort a ouvert le score au bout de onze minutes, a tenu le fil de la rencontre, mais l’a perdu en fin de première période à la suite de l’expulsion de Valentin Jacob et d'un penalty offert à la Berrichonne. Résultat, les Chamois ont quitté Gaston-Petit avec un point (1-1), mais surtout un sale goût en bouche : celui de l’injustice, Ilyas Chouaref ayant simulé sur l’occasion amenant le carton rouge de Jacob (depuis, le rouge de Jacob a été annulé, et Chouaref a écopé d’un match de suspension).Puis, les Niortais ont reçu le Paris FC, vendredi dernier, et sont tombés au milieu d’un scénario imaginé par un réalisateur timbré : une rencontre à quatre penaltys, huit buts et un final à couper le souffle (4-4). Motivé par la chose, Passi s’est rendu cette semaine à Caen avec l’objectif de valider les bonnes choses vues face aux Franciliens. Rebelote : les Chamois ont de nouveau beaucoup marqué, mais ont aussi beaucoup encaissé, tout en bouclant une nouvelle fois la rencontre en infériorité numérique (4-3). Rageant. «, a soufflé après la rencontre "El Local".» Et vite.Vite, car Niort est aujourd’hui dix-huitième du championnat et a l’occasion, en cas de succès face à Orléans vendredi soir au moment où ses premiers concurrents (le Paris FC, Le Mans, Châteauroux) se déplacent, de souffler un peu. Les Chamois ont surtout l’opportunité de valider une impression : depuis l’arrivée de Passi sur le banc, les Niortais jouent sans complexe, au point de débouler cette semaine au milieu des blocs tactiques grâce à leur premier but inscrit à d’Ornano. Une séquence de quarante-trois secondes, d’une quinzaine de passes, transformée en but par un Thibaut Vion à l’affût d’une frappe sur le poteau de la mitraillette Ibrahim Sissoko, un type qui bossait il y a encore quelques années dans un grec et sur un marché, qui a claqué 50% des buts de Niort en Ligue 2 cette saison. «, explique Vion.C’est justement ce détail qui saute aux yeux depuis deux rencontres : Niort joue, ose et peut foutre le bordel dans n’importe quelle défense. Thibaut Vion, toujours : «» À Niort, la semaine a aussi été marquée par les propos tenus par Pascal Dupraz après la victoire de ses gars mardi soir, le poète itinérant des conférences de presse ayant de nouveau frappé. Extraits : «(...)» Si Thibaut Vion assure que l’effectif niortais n’en a pas reparlé (on avoue en douter), Franck Passi est venu remettre à sa place jeudi un Dupraz avide de «» et qui avait surtout passé son après-match de mardi à faire l’éloge de la besogne. La vérité est surtout que Passi, qui devait à la base se trouver un challenge avec Laurent Blanc, a déjà amené un football positif et vertical, accompagné d’un pressing efficace et de sorties de balle propres. Reste à régler les problèmes sur phases arrêtées. «» , évoquait cette semaine Dylan Louiserre. Place à la confirmation face à Orléans et à un premier succès depuis novembre ? C’est la seule manière de bien commencer une série.