Alavés et Séville se quittent sans but

Alavés (4-4-1-1) : Pacheco - Duarte, Lejeune, Laguardia, Tenaglia - Rioja (Vallejo, 89e), Moyá, Escalante, Édgar Méndez (Jason, 78e) - Pere Pons (Manu García, 71e) - Joselu. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Séville FC (4-3-3) : Bounou - Navas, Koundé, Gudelj, Acuña (Augustinsson, 83e) - Joan Jordán (Óliver, 58e), Delaney, Rakitić - Corona (El Haddadi, 83e), En-Nesyri (Mir, 58e), Ocampos (Luismi Cruz, 79e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

À Mendizorrotza ce vendredi soir, Alavés et le Séville FC n'ont pas su faire mieux qu'un (triste) nul (0-0) en ouverture de la 27journée de Liga. Une mauvaise opération pour les deux protagonistes.Peu rythmée (un seul tir cadré), la première période aurait pourtant pu voir l'une et l'autre formations débloquer la marque. D'abord par l'intermédiaire de Luis Rioja, oublié dans la surface sévillane, mais dont la lourde reprise n'est pas parvenue à tromper Yassine Bounou et son arrêt réflexe (13). Un joli mouvement, suivi d'un excellent centre d'Édgar Méndez en direction de Gonzalo Escalante, manquant de précision sur son coup de tête (41). À réaction, et avec un but refusé à Thomas Delaney pour hors-jeu (5), les hommes de Julen Lopetegui finissent malgré tout par avoir leur balle d'ouverture du score, conséquence d'une frappe pas assez enroulée de Lucas Ocampos (43).Scénario reproduit au retour des vestiaires, voyant la possession des visiteurs (68%) s'avérer être superficielle. En effet, ce sont les Bleu et Blanc, d'une tentative trop croisée de Pere Pons, qui auront eu la plus belle situation, dans un deuxième acte tout aussi indigeste que le précédent. À la retombée d'un coup franc mal repoussé, Rioja a bien essayé de surprendre Bounou d'une volée lointaine (82) avant que Munir El Haddadi, entré en jeu, ne bute à deux reprises sur Fernando Pacheco (89). Pour le spectacle, on repassera.Tenu en échec, le Séville FC (55 points) perd donc du terrain et prend cinq unités de retard sur le Real Madrid qui recevra la Real Sociedad ce samedi. Alavés ne respire toujours pas et reste dix-huitième.