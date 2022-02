Ajaccio enchaîne, Auxerre s'accroche et Nancy replonge

Après la victoire du Paris FC cet après-midi, Ajaccio a parfaitement répondu en s'imposant à domicile face à Rodez (2-1). De quoi rester dans la course pour la montée. L'AJA, elle, s'accroche au wagon de tête tandis que Le Havre s'impose enfin en 2022.

Par Léo Tourbe

Avec la victoire du Paris FC plus tôt dans l’après-midi face à Sochaux (3-1), les Ajacciens devaient absolument s’imposer pour rester aux contacts des Parisiens et des Toulousains. Et cela débute parfaitement puisque les locaux dominent clairement les débats dès le coup d’envoi. Krasso finit par faire sauter le verrou pas si résistant de Rodez. Le joueur prêté par l’ASSE part tout seul comme un grand depuis le rond central. Il se débarrasse d’un premier rideau puis d’un second puis frappe depuis l’entrée de la surface pour ouvrir le score. Après ce but, on a droit à de plus en plus de déchet technique.Les Ruthérois recollent même au score. Leborgne suit bien une frappe repoussée par Leroy et élimine joliment son adversaire avant de centrer. Vilhjalmsson n’a plus qu’à smasher le ballon dans les buts pour égaliser. Mais Ajaccio pousse et égalise juste avant la pause grâce à Nouri qui reprend le ballon du gauche en première intention après un bon travail de Cyrille côté gauche. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans le second d'acte même si Rodez a fait peur à Ajaccio jusqu'au bout. Avec ce succès, l'ACA reste à trois longueurs du PFC et du TFC. Les Ruthérois, eux, n'ont toujours pas gagné en 2022.La rencontre du ventre mou. Les places de barragistes paraissent assez loin et ces deux formations doivent surtout assurer le maintien. C'est Amiens qui dégoupille en premier devant son public. Badji est servi à droite de la surface. Le Sénégalais repique dans l’axe et décoche une frappe soudaine du gauche. Pas forcément impressionnante, cette tentative surprend Bratveit et lance les locaux. Amiens fait le break peu après l'heure de jeu grâce à Tolu qui a tout le temps d'enchainer contrôle poitrine-petit coup de patte dans la surface nîmoise. Tolu s'offre un doublé en fin de match alors qu'Amiens dominait largement son adversaire. Avec cette victoire, les Amiénois reviennent à deux points des Crocos.Pas forcément très régulière ces derniers temps, l'AJA avait absolument besoin de s'imposer pour conforter sa place de barragiste et suivre le rythme des leaders. Hein et Charbonnier donnent rapidement le ton et combinent bien côté droit. L’ex-Brestois s’engouffre dans l’axe et sert Dugimont dans l’intervalle. Pas vraiment un titulaire indiscutable cette saison, il pique son ballon avec sang-froid pour ouvrir le score. C'est à peu près tout ce qu'on verra dans cette rencontre où les Auxerrois n'ont pas particulièrement brillé. Les Icaunais s'installent tout de même dans la zone des barrages et reste à l'affût des leaders.Le match de la bascule. Le vainqueur recollera au top 10 tandis que le vaincu verra la zone rouge se rapprocher dangereusement. Ce sont les visiteurs qui frappent les premiers, et de quelle manière. La défense caennaise renvoie le ballon comme elle le peut. Salles-Lamonge rôde à l’entrée de la surface et reprend magnifiquement cette chandelle en première intention. Riou a beau se déployer, le cuire finit sa course dans ses filets. Un avantage de courte durée puisque Da Costa remet rapidement les Normands à hauteur en concluant un coup-franc frappé depuis la droite. Son cinquième but de la saison. Et Da Costa va s’offrir un doublé. Bien servi par Zady, il s’en va battre Placide d’un magnifique ballon piqué. Une belle inspiration qui scelle la victoire caennaise. Avec cette défaite, Bastia n'est plus qu'à deux points de Dunkerque, 18Dunkerque a besoin d'air pour s'éloigner de la zone rouge. Et les locaux, bien que dominés par Dijon, ouvrent le score grâce à Niane. Gomis est lancé dans le couloir gauche puis temporise et décale Brahimi. Ce dernier centre et Niane profite de la sortie manquée de Reynet pour donner l’avantage aux siens. Les Bourguignons remettent les pendules à l'heure en début de deuxième période. Le DFCO récupère assez haut et Dobre hérite du ballon plein axe. Il fait mine de frapper mais se remet sur son pied gauche puis enchaîne un tir qui finit dans les buts. Mais Dunkerque a du coeur et reprend l'avantage, profitant de la passivité de la défense visiteuse. C'est Gomis qui centre depuis la gauche. Niane, encore lui, effleure le ballon au premier poteau mais suffisamment pour tromper une seconde fois Reynet. Une réalisation très importante pour les espoirs de maintien de l'USLD, qui revient à deux points de Quevilly et Bastia, premiers non-reléguables.Niort restait sur trois défaites consécutives et repart des Côtes d'Armor avec un quatrième revers de rang. Dans un match pas forcément éblouissant, il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour que les débats s'emballent. Les locaux trouvent la faille alors qu'ils jouent rapidement une touche. Livolant centre depuis la gauche et Pierrot coupe au premier poteau pour enfin débloquer la situation. On en reste là et Guingamp remonte à un point de leur adversaire du soir.Toujours privés de la moindre victoire en 2022, les Havrais comptaient enfin conjurer le mauvais sort en profitant de la réception de la lanterne rouge. Mais Nancy se rebiffe et n'a plus perdu depuis trois rencontres. Même pas peur pour les hommes de Paul Le Guen qui prennent rapidement l'avantage. Hamelin est lancé dans la profondeur côté droit et centre ras de terre au point de penalty. Alioui est tout seul et conclut tranquillement à bout portant. Une ouverture du score méritée. Malgré une révolte nancéienne, le HAC préserve son avantage et s'impose enfin en 2022. Le premier succès au stade Océane depuis novembre. De son côté, Nancy est coupé dans son élan et reste bon dernier.Avec la victoire de Dunkerque, Valenciennes se devait de mater les Palois. Et c’est la pauvreté technique de la rencontre qui permet à Valenciennes d’ouvrir le score. Ayité profite de la panique dans la défense paloise pour punir les visiteurs et donner un avantage décisif à son équipe. C'est l'une des rares situations de ce match à relever mais cela suffit au bonheur des locaux, qui conservent un petit matelas sur la zone rouge.