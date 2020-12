Accroché par la Lazio, Dortmund qualifié

Bürki - Morey, Piszczek, Akanki, Hummels, Guerreiro (Schulz, 61e)- Bellingham (Witsel, 76e), Delaney - Reyna, Reus (Sancho, 76e), T.Hazard (Brandt, 76e). Entraîneur : Lucien Favre.

Lazio (3-5-2) : Reina - Patric, Hoedt, Acerbi - Marušić, Milinković-Savić (Caicedo, 79e), Lucas Leiva (Akpa Akpro, 70e), Luis Alberto (Escalante, 80e), Fares (Lazzari, 70e) - Immobile, J. Correa (Pereira, 70e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Mignolet - Clinton Mata (Van den Keybus, 90e), Odilon, Mechele, Ricca - Álvarez, Vanaken (Sobol, 87e), Dennis, Vormer (Schrijvers, 87e) - De Ketelaere, Lang (Okereke, 88e). Entraîneur : Philippe Clément.

Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakitskiy (Krugovoy, 46e), Douglas Santos - Kuzyaev (Musaev, 65e), Barrios, Erokhin (Ozdoev, 46e) - Malcom (Shamkin, 75e, Driussi (Mostovoi, 46e), Azmoun. Entraîneur : Sergueï Semak.

Bousculé par une Lazio pas en réussite, le Borussia Dortmund a gratté un petit point qui lui permet de valider son ticket pour les huitièmes de finales de C1, mais pas encore la première place du groupe F. De son côté, la Lazio devra ne pas perdre contre le FC Bruges la semaine prochaine, vainqueur du Zénith (3-0).Privé de Erling Haaland, blessé aux ischio-jambiers, le Borussia Dortmund confisque le ballon d'entrée pendant un bon quart d’heure. Mais sans son géant norvégien dans la surface, le BvB, en manque de repères, reste inoffensif. Peu à peu, lespointent le bout de leur nez dans le camp adverse, et Correa se fait menaçant par deux fois, sans réussir à frapper (18, 19). Les débats s’équilibrent, et Dortmund se réveille sur une percée d’Hazard, dont la frappe repoussée par Reina revient sur Reus, qui ne parvient pas à redresser (29). Après une nouvelle alerte signée Correa (37), le Borussia déploie enfin son football flamboyant, juste avant la pause. Guerreiro part de son couloir gauche et initie une action made in BvB. Trois passes plus tard, il se retrouve au cœur de la surface pour piquer entre les jambes de ReinaAu retour sur la pelouse, la Lazio change de rythme, et Luis Alberto l’annonce d’emblée par une frappe au-dessus. Message reçu par le Borussia, qui accélère deux fois par Reyna, stoppé deux fois, par Reina. À l’heure de jeu, Ciro Immobile se rappelle enfin au souvenir du Signal Iduna Park d’une frappe puissante, détournée en corner par Bürki. Dominatrice, la Lazio est récompensée sur un penalty d’Immobile, obtenu malicieusement par Milinković-Savić sur un léger contact avec Schulz. Fautif, Schulz tente de se rattraper dans la foulée, mais croise trop sa frappe. Acculé, le BvB souffre. La Lazio pousse pour aller chercher sa qualification, mais bute sur un grand Bürki, impérial sur une volée d’Immobile (86), puis sur un coup franc de Pereira. Le score ne bouge plus, et la Lazio devra finir le travail contre Bruges, qui s'est offert le droit de rêver.Une « finale » pour des Belges, comme quoi...