S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8es

La programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France est connue

CMF
La programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France est connue

Demandez le programme ! Les seizièmes de Coupe de France à peine digérés, la FFF a dévoilé le menu du tour suivant ce mercredi.

OM-Rennes diffusé sur France 2 le 3 février, multiplex le lendemain

Sans grande surprise, France Télévisions a choisi de diffuser le choc entre Marseille et Rennes, qui se jouera le mardi 3 février à 21h10. Il s’agit de la seule affiche diffusée en clair, tous les autres matchs étant diffusés sur Bein Sports. Plus tôt dans la soirée, Le Mans affronte Reims dans la seule rencontre 100% Ligue 2 de ces huitièmes.

Le jour suivant, le leader de Ligue 2 Troyes affrontera à 21 heures son homologue de Ligue 1, le RC Lens. Cette affiche suivra un multiplex de quatre rencontres prévu à 20h30. Enfin, le choc entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco, prévu le jeudi 5 février à 21 heures, viendra clore le bal. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu une heure avant cette ultime rencontre et sera diffusé dans Stade 2.

Pour une fois que le PSG pourra suivre ça depuis son canapé.

Brahim Díaz, cette star que le Maroc n’attendait pas

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!