La programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France est connue

Demandez le programme ! Les seizièmes de Coupe de France à peine digérés, la FFF a dévoilé le menu du tour suivant ce mercredi.

𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝟴𝗘𝗦 🗓️📺 On se retrouve dans 3 semaines sur les antennes de @beinsports_FR et @francetvsport pour un nouveau tour de Coupe de France Crédit Agricole 🔥 Qui rejoindra les 1/4 de finale ? 🤔 #CDFCA pic.twitter.com/4Gy7PWL2bf — Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) January 14, 2026

OM-Rennes diffusé sur France 2 le 3 février, multiplex le lendemain

Sans grande surprise, France Télévisions a choisi de diffuser le choc entre Marseille et Rennes, qui se jouera le mardi 3 février à 21h10. Il s’agit de la seule affiche diffusée en clair, tous les autres matchs étant diffusés sur Bein Sports. Plus tôt dans la soirée, Le Mans affronte Reims dans la seule rencontre 100% Ligue 2 de ces huitièmes.

Le jour suivant, le leader de Ligue 2 Troyes affrontera à 21 heures son homologue de Ligue 1, le RC Lens. Cette affiche suivra un multiplex de quatre rencontres prévu à 20h30. Enfin, le choc entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco, prévu le jeudi 5 février à 21 heures, viendra clore le bal. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu une heure avant cette ultime rencontre et sera diffusé dans Stade 2.

Pour une fois que le PSG pourra suivre ça depuis son canapé.

