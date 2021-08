Cristiano Ronaldo va rejoindre Manchester United !

186

Il est de retour.C’est allé très vite. En partance de la Juventus depuis quelques heures seulement, Cristiano Ronaldo a déjà trouvé un point de chute. Et pas n’importe où. Il retourne à Manchester United, club où il a commencé à écrire sa légende entre 2003 et 2009. Le club l’a confirmé via un communiqué Le Ballon d’Or 2008 retrouve Old Trafford grâce à Jorge Mendes, son agent qui a fait chauffer le téléphone depuis deux jours, et Sir Alex Ferguson, qui l’a convaincu de revenir alors qu’il se dirigeait vers Manchester City. C’était ce matin. Quelques heures après, l’accord est ficelé. Rio Ferdinand aussi a joué son rôle, comme il l’explique à FiveUK oh, j’espère que tu mens. Je suis comme tous les fans, dis-moi que tu ne vas pas là-basécrit le club.Tout le monde, sauf peut-être Edinson Cavani qui va devoir lâcher son numéro sept.