Wan-Bissaka, pourquoi tant de peine ?

Un peu plus de deux semaines après avoir officialisé l’arrivée du milieu gallois Daniel James, Manchester United s’apprête à déballer la promesse Aaron Wan-Bissaka au terme de longues négociations avec Crystal Palace. Le bonhomme mérite-t-il autant d’acharnement ? La réponse est oui. Voilà pourquoi.

Des chiffres pour l'avenir

L'achat d'un potentiel

Par Maxime Brigand

On pensait avoir tout vu : des Anglais sonnés par le soleil, des vagues pas vraiment contrôlées, des dégagements foirés, une pile d’occasions croquées, des penaltys ratés... mais non, l'Angleterre-France du 18 juin dernier en avait encore sous la semelle. Dans sa zone technique, Aidy Boothroyd a longtemps cherché, mais n’a pas vraiment trouvé d’explications au revers final de ses jeunes pousses contre les Bleuets (1-2) : «» Il peut même être terriblement injuste et se décider sur un but contre son camp inscrit à la dernière minute par le joueur le plus scruté du moment. Ce joueur, c’est Aaron Wan-Bissaka, 21 ans, scotché dans le viseur des plus gros pontes du Royaume depuis un paquet de mois et alors en pleines négociations avec Manchester United. «» , précisera Boothroyd après la cagade, tout en se refusant à incriminer un latéral droit qui n’a plus à prouver ses qualités, mais qui a encore tout à montrer au plus haut niveau. La preuve : le temps des négociations est terminée, et Wan-Bissaka est la deuxième recrue estivale de MU, moins de deux semaines après le débarquement du jeune Daniel James, arraché à Swansea contre quelque dix-sept millions d’euros. Mais pourquoi lui ?Les chiffres, d’abord, pour cerner un personnage animé par une lecture du jeu rare et un sens de l’anticipation précieux : Aaron Wan-Bissaka vient de boucler la saison avec le deuxième plus gros total de tacles réussis en Europe (90), le deuxième plus gros nombre d’interceptions (84) en Premier League derrière Étienne Capoue, mais aussi un statut de quasi-infranchissable (il n’a été dribblé que dix fois en trente-cinq rencontres cette saison, là où Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold ont été passés plus de trente fois chacun). Pas mal quand on sait que le natif de Croydon n’avait pas enfilé ce poste avant de devenir majeur. Cela a en effet tourné au milieu de la saison 2016-2017, lorsqu'il a reçu sa première invitation à venir s’entraîner avec le groupe pro de Crystal Palace et qu’on lui a demandé de prendre au marquage Wilfried Zaha. Résultat : Wan-Bissaka a réussi l’exploit de faire taire l’international ivoirien et a ainsi tamponné son avenir.Car jusqu’ici, aucun joueur de l’effectif desn’avait été capable de rivaliser physiquement en un contre un avec Zaha. Du moins pas aussi facilement, pas aussi bien, pas avec autant de puissance. Pourtant, l’histoire veut qu’Aaron Wan-Bissaka n’était pas programmé pour ça. Et alors ? En seize mois, le gosse, qui n’est pas passé loin de prendre la porte de l’académie de Palace en pleine adolescence pour mauvaises fréquentations et alimentation bancale, a mis tout le monde d’accord sur son cas, fait glisser dans sa poche les trois quarts de ses adversaires (dont Christian Eriksen, Alexis Sánchez et Eden Hazard lors de ses trois premières titularisations chez les pros en février-mars 2018) et rempli son armoire à trophées individuels en étant élu joueur de l’année par les supporters de Palace cette saison. Tout ça après quarante petites titularisations en Premier League. Pas mal, donc. Assez pour qu’on lâche autant d’espoirs sur lui ? «» , répondait Zaha il y a quelques mois. Ce qu’il faut comprendre pour autant, c’est que Manchester United achète un potentiel, pas un latéral droit confirmé, mais c’est aussi ce que recherche Solskjær : des paris ambitieux pour pouvoir relancer pour de bon une institution qui semble se chercher en permanence. Celui-ci est osé, mais il semble contenir une marge d’erreur faible.