À Lyon, les supporters entre déception et résignation

Après le couac Sylvinho, qui devait raviver la flamme à l’OL, le club a opté pour la sécurité en embauchant Rudi Garcia, choisi pour ses qualités de manager à court et moyen termes. Pour les supporters, qui ne l’avaient pas vu venir, le coup est rude.

« C’est vraiment géré comme une entreprise »

Wilson Churchill et opération séduction

« Il ne faudrait pas que ça reparte comme avec Genesio »

Par Léo Ruiz, à Lyon

Difficile de prendre le pouls d’une ville comme Lyon quand il s’agit de football. Ou de sport en général. Non pas que les Lyonnais défendent moins fidèlement leurs couleurs qu’ailleurs - ils sont au contraire généralement très attachés aux entités locales -, mais l’actualité sportive en est souvent une parmi d’autres. Surtout en pleine semaine, et surtout en pleine semaine du festival Lumière. Il est probable, par exemple, que la nomination de Rudi Garcia comme nouvel entraîneur de l’Olympique lyonnais ait davantage fait causer (rager) dans les cafés du Vieux-Port à Marseille que dans ceux de la presqu'île, de la Croix-Rousse ou du "Septième". «[...]» , décrit Yann Roubert, le président du LOU, qui trône tout en haut du Top 14 avec ses sept victoires en sept matchs, mais qui malgré tout peine à remplir le stade Gerland le week-end. L’OL, lui, a d’autres problèmes : 14de Ligue 1 avec 9 points en 9 matchs, il est moins dans une stratégie de conquête du public lyonnais que dans l’urgence d’un redressement sportif. D’où l’arrivée surprise, hier, de Rudi Garcia, encore chez "l’ennemi" marseillais il y a cinq mois.Lyon n’étant pas Marseille, le Corbeil-Essonnois s’est évité les tags et banderoles hostiles en ville ou au Groupama Training Center, où il était officiellement présenté ce mardi. Il s’attend toutefois à un accueil guère chaleureux samedi après-midi, pour sa première face à Dijon, le club de ses débuts comme entraîneur numéro un. L’ancien coach de l’OM le sait : il n’est pas celui dont les supporters lyonnais rêvaient, loin de là. La grogne s’est propagée toute la journée de lundi sur les réseaux sociaux. Une pétition "Non à Rudi Garcia" a même été créée, qualifiant sa venue de «» . «» , est-il écrit. «» , regrette Olivier, entraîneur en foot loisir et supporter un poil désabusé. Après les rumeurs excitantes, mais rapidement éteintes venues de l’étranger (Mourinho, Sampaoli, Gallardo), c’est Laurent Blanc qui semblait tenir la corde. Mais pour cela, le "Président" devait accepter de composer avec le staff en place, «» . «, poursuit Olivier.La conférence de presse a débuté peu avant midi, quand la pluie cessait de s’abattre sur Décines. Une opération de communication comme Jean-Michel Aulas les aime et les maîtrise tant. Assis entre son nouvel entraîneur et son directeur sportif, il commence par une citation de Winston Churchill - «» -, avant de servir la soupe, de montrer son amour des chiffres - «» , «» -, de baliser le terrain pour Garcia en faisant passer ses (pas si lointaines) piques contre l’OL pour une louable défense de l’intérêt des siens, et de poser lui-même les premières questions pour ses deux acolytes. Entre "Rudi" et "Juni", le contraste est frappant. Le premier, à l’aise et souriant, encense ses nouveaux employeurs tout en affirmant qu’il n’est pas là pour «l » , use de son charme avec quelques blagues bien senties et, plutôt que de parler tactique, ressort plusieurs phrases que les supporters de l’autre Olympique connaissent trop bien - «» -, comme pour rappeler qu’il est avant tout un excellent manager sur le court et moyen termes. Le deuxième, bref et renfermé, va au contraire droit au but. Il attribue l’échec Sylvinho à sa propre inexpérience, reconnaît l’urgence de la situation comptable - «» -, recadre Vincent Duluc à propos d’un article sur son rôle au club - «» - et met les joueurs face à leurs responsabilités, regrettant «» et «» dans le vestiaire.Une fois l’exercice terminé, Aulas donne à manger aux journalistes présents (en off) avec une master class improvisée (ou pas), où il est question des réseaux sociaux (comparés à des quartiers difficiles où il serait dangereux de s’aventurer), du "lobby Blanc", de chiffres (encore) et de Sidney Govou. Dansdu jour, l’ancien héros de Gerland, conscient des réticences d’une partie des supporters quant au choix Garcia, écrivait : «» Par sa maîtrise des débats, Jean-Michel Aulas, qui juge qu’ «» , montre à quel point il a la main sur toutes les sphères d’un club qu’il a installé en haut de l’affiche et dont il a fait un modèle de stabilité. Y compris sur les supporters qui, sauf catastrophe, devront se faire à l’idée d’être guidés par leur ancien meilleur rival au moins jusqu’à l’été 2021. Pierrick, lui, observe désormais tout ça de loin. Ancien Bad Gone, il a cessé de suivre l’OL depuis deux ans. Pour lui, le nouveau stade et la mainmise d’Aulas sur les kops ont contribué à une aseptisation de son club de cœur. «, assure-t-il.» Samedi, une grève des chants devrait avoir lieu.