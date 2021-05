À Lille, le magma bouillonne avant l'éruption

C’était comme un before qui n’aurait – pour le moment – pas de suite. Entre fumis, bombes agricoles et blocage d’une bretelle d’autoroute, les supporters lillois ont accompagné une dernière fois les leurs à Pierre-Mauroy dimanche soir face à Sainté. Ils en sont convaincus, l’échéance a simplement été retardée de quelques jours. Rendez-vous est pris dimanche prochain, en caleçon, dans la fontaine de la Grand'Place et à l’aéroport de Lesquin.

« La France entière, hormis le bassin minier et Paris, est derrière nous. »

15 minutes pour 200 mètres, mieux que sur le périph'

Par Florent Caffery à Villeneuve-d'Ascq. Photos Manon Cruz

Maxime ne lâche pas son téléphone.À l’autre bout de la ligne, le centre d’appel des sapeurs-pompiers du Nord. L’arrière-train à moitié sur la glissière de sécurité, casquette et écharpe du LOSC ajustées comme jamais, le Lillois de 21 ans jubile et la joue devin :(Rires.)Il est 19h en ce dimanche de multiplex, les abords de Pierre-Mauroy sont bouillants. Un fourgon pompe-tonne des soldats du feu a tout juste le temps de débouler, déployer une lance et circonscrire les braises que le roi Burak Yılmaz passe une tête à l’une des fenêtres exigües de l'avant-dernier étage du Radisson. Ni une ni deux, les quelque 3000 supporters présents déploient leurs cordes vocales à l’intention de leur Kral, dont l’apparition est digne de celle du pape place Saint-Pierre un jour de Pâques., s’enflamme Arnaud, 57 balais et toujours d’attaque pour se percher sur un plot en béton., déboule son pote, Thaddée, lui aussi la veste « Y’est D’dins » (il est dedans, NDLR), enfilée.Pendant qu’un OVNI passe au même moment sur l’esplanade du stade –- en s’étonnant que la rencontre face à Sainté n’ait pas encore débuté malgré l’emballement, les DVE (Dogues Virage Est) débarquent. Façon Viktor Krum et sa clique de Bulgares dans le cinquième volet de la saga, le principal groupe ultra lillois fend la foule à toute berzingue. Torches, fumis, bombes agricoles, le casque anti-bruit ne serait pas de trop. Les chants s’enchaînent, l'immense lion des Flandres flotte, Thomas s’écarte de quelques mètres.Le Calaisien a pris sa caisse en fin d’après-midi pour rallier la métropole et nouer un vestige autour de son cou, l’écharpe de la double confrontation face à Parme . Son discours, comme celui de ses compères, est inamovible, les Nordistes seront sacrés champions et la plupart savent qu’il faudra attendre l’ultime échéance de Ligue 1.Son pote Julien a regardé le calendrier,(lundi de Pentecôte, NDLR),Mais tous veulent savourer, sans limites, cette dernière sortie à la maison. Lui aussi sapé de la tête aux pieds comme un Dogue, Franck n’allaitDe mémoire de Lillois, ce dimanche,, complète Thomas,En particulier quand les hommes de Christophe Galtier claquent enfin la porte de leur hôtel pour grimper dans le bus et parcourir les... 200 mètres restants jusqu’au stade., se marre Estelle, venue avec sa clique.Avec cet interminable huis clos, suivre à pied le bus de son équipe fait figure de paradis. Des ados s’accrochent à l’arrière, des milliers semblent l’enlacer. À deux pas d’un symbolique panneau de signalisation d’autoroute « Paris-Lille » , un grillage cède sous la pression, les supporters grimpent sur la bute, ça se ramasse à tout-va. Avec sa bière à la main, Thibaut veut(rires)Pas question d’évoquer le couvre-feu dépassé depuis un moment,, insiste le Lillois, bien conscient que les forces de l’ordre, déployées en masse, abattent la carte de la tolérance. Sur l’A25, les véhicules ralentissent, se claquent sur la bande d’arrêt d’urgence pour choper une story Insta, et les hommes de Galtier avancent aussi vite que sur l’A7 un jour de chassé-croisé estival.s’interroge un autre supporter.Les Lillois arrivent dans les couloirs de Pierre-Mauroy, la température redescend de quelques degrés, et le parvis se vide aussi vite qu’il s’est rempli., lâche un père de famille à ses deux gosses dont les drapeaux du LOSC portent quelques stigmates de l’après-midi. Les klaxons prennent le relais des chants, certains prédisent déjà un retour vers 23h., prévient Thomas, qui n’en aura finalement pas le plaisir après le nul particulièrement tendu du LOSC et un Christophe Galtier émutels des syndicalistes un jour d’opération escargot.Alors que la pluie s'invite et que Lille s'est endormie sans nuit d'ivresse, Thomas salive déjà en pensant au week-end suivant.Objectif caleçon sous les yeux de la déesse lilloise perchée sur sa colonne ?Franck prévoit dependant que Thaddée ne se souvient plus vraiment vers quelle heure la fête s’était achevée il y a 10 ans,, rembobine le quinquagénaire.Le Lillois a la dalle.