À la rencontre de l'équipe de France de football sourds, qui rêve du Brésil

Depuis quatorze ans, l'équipe de France de football sourd attend un titre. La prochaine occasion ? La médaille d'or aux Deaflympics 2022 au Brésil, l'équivalent des JO pour le monde sourd et malentendant. Sauf que la route est encore longue pour les Bleus, en pleine reconstruction. Et cette route passait par une opposition interne à Eaubonne, dans le Val-d'Oise, samedi dernier, à quatre mois de deux matchs qualificatifs pour les Deaflympics contre la Turquie et la Tchéquie.

Table rase, bleu de chauffe et bouche-à-oreille

Les jumeaux Recober avancent casqués

« Être sourd peut s'avérer être une qualité pour un joueur de foot, car on a justement tendance à avoir une meilleure prise d'information. »

Une équipe de tous les horizons

La parole au terrain

Par Alexandre Delfau, à Eaubonne

À 70 kilomètres au nord de Clairefontaine-en-Yvelines, une autre équipe de France s'est aussi retrouvée pour la première fois depuis des mois avec une grande échéance en ligne de mire. Mais pas de château de Montjoye ni de belles cylindrées, et encore moins de montée des marches le long du buisson le plus célèbre de l'Hexagone . Ici, on se satisfait de retrouver le football et les copains sous aucune caméra. Bienvenue à Eaubonne, au CDFAS : le centre départemental de formation et d'animation sportives du Val-d'Oise. Le soleil a beau briller, ce sont les sourires qui irradient les lieux. Le tout dans un silence seulement brisé par le ronronnement de la départementale 170 et le bourdonnement des avions qui décollent de Roissy. Un silence tout à fait normal, puisqu'il s'agit du rassemblement des 28 joueurs de l'équipe de France des sourds et malentendants. Tous ont répondu à l'appel du sélectionneur Sylvain Morvan, pour une journée où chacun joue sa place dans le groupe de 18 qui affrontera la Turquie et la Tchéquie début septembre. L’enjeu ? La qualification pour les Deaflympics, équivalent des Jeux olympiques pour les personnes ayant au moins 55% de surdité, qui auront lieu l'année prochaine au Brésil.Avant d'accomplir le rêve de tout footballeur et de jouer au Brésil, les Bleus ont fait comme ceux de Blanc et Deschamps après 2010 : ils sont repartis de zéro, après une décennie de sécheresse., explique Stéphane Tucillo, directeur sportif du football sourd auprès de la Fédération française handisport (FFH) depuis février 2020., éclaire Sylvain Morvan, réintronisé sélectionneur l'été dernier. Et ce début de mandat a, forcément, été compliqué pour celui qui compte plus de 100 sélections chez les Bleus sourds en tant que joueur, et qui a joué jusqu’en Régional 1 chez les valides avant de prendre en charge les U9 de l'Escale foot d'Orléans et les seniors de l'USM Olivet (R2).En deux rassemblements en octobre et mars, Sylvain Morvan a quand même pu observer plus de 60 joueurs, chacun observation étant le fruit d’un travail de longue haleine car ses Bleus, le sélectionneur doit les dénicher, d’autant plus en cette période de pandémie sans matchs.(défenseur de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime) en Régional 2, NDLR), illustre Sylvain Morvan, une heure avant le match amical qu'il a organisé à Eaubonne, entre 28 joueurs présélectionnés. La température monte autour du terrain et dans les têtes : tous savent qu’ils ont 90 minutes pour faire leurs preuves.Justement, les acteurs apparaissent sur la pelouse. Tous ont au moins 55% de surdité, mais équité oblige, sur le terrain les appareils auditifs sont interdits. Sauf pour Paul et Théophile Recober, frères jumeaux et joueurs de l'USC Dijon (Régional 2), qui portent un casque à la Petr Čech pour protéger leur implant cochléaire, qu'ils ne peuvent pas retirer et qui, au quotidien, leur envoie des impulsions électriques de faible intensité, ce qui permet de réactiver le nerf auditif pour entendre des sons (et non pas des mots). Quant au football à proprement parler, c’est du classique en dehors de l'arbitre qui signale les fautes via un drapeau, et non pas un sifflet., note toutefois Macirré Tounkara, international depuis quatre ans. Sur le pré, les têtes sont effectivement bien plus souvent levées, les jeux de regard décuplés. Alors oui, parfois, un coéquipier est oublié en retrait ou à l'opposé, les cris du gardien ne sont pas entendus ou une action se poursuit alors que l'arbitre a stoppé le jeu depuis pas mal de temps. Mais l'essentiel est ailleurs.En France, le foot est le sport le plus pratiqué par les sourds et malentendants. On recense 18 clubs dédiés, dont Reims et Paris sont les têtes de gondole. Le champion en titre reste toutefois Vitry-sur-Seine, sacré en 2019. Mais si un championnat sourd a bien été mis en place, tous les joueurs n’en font pas partie. Certains footballeurs sourds ou malentendants défendent même plusieurs couleurs. C’est notamment le cas d'Antoine Le Bigaut, milieu de terrain au Club sportif des sourds de Nantes, mais également au Stade pontivyen, club valide :, expose l'étudiant en Staps de 20 ans. Si cela reste du football, Antoine apprécie la complémentarité des deux pratiques., concède-t-il d'abord.Cette prise d'information, sur le terrain des sourds, se fait en langue des signes. Contre toute attente, c’est une découverte pour certains, pour qui intégrer l'équipe de France sourds-malentendants rime avec intégration dans le monde des sourds. Car, souvent, ils sont les seuls à en faire partie dans leur entourage., énumère Damien Beaujon, adjoint entendant de Sylvain Morvan, mais bilingue langue des signes du fait de parents sourds. Ce dernier a fait appel à lui, de quoi permettre une grande évolution dans le système de sélection des Bleus.Résultat : les rassemblements de l'équipe de France prennent des airs de leçon de langue des signes, et accouchent même de compromis spontanés pour communiquer sur et en dehors du terrain. Difficulté supplémentaire liée à l'époque : le masque, qu’ils subissent bien plus que le reste de la société. Et on ne parle pas de respiration, mais toujours de communication., souffle Macirré Tounkara. Mais « signer » n'est parfois pas suffisant pour se faire comprendre, d'où la problématique du masque., approfondit Damien Beaujon.Outre les retrouvailles, les rencontres et les bons moments passés, les présélectionnés de l'équipe de France étaient donc réunis pour un match de trois fois trente minutes, offrant un aperçu du niveau et de la forme physique de chacun. Car au-delà du gardien Guillaume Lesec, d'ailleurs absent pour cause de blessure, mais passé par Laval chez les professionnels, le joueur de la liste de Sylvain Morvan exerçant au plus haut chez les valides évolue en National 3. Et en sachant que les clubs sourds sont amateurs, ce match amical entre Bleus était donc le premier depuis bien longtemps pour la plupart des protagonistes à cause des nombreuses restrictions sanitaires., fait remarquer Sylvain Morvan.Après un match remporté 2-0 par l'équipe rouge - avec un but sur penalty et un autre à la suite d'un coup franc mal relâché par le gardien bleu -, le sélectionneur et son adjoint ont pu se faire une idée en vue des qualifications aux Deaflympics., apprécie Sylvain Morvan. Sacré champion d’Europe en 2007, et médaillé d’argent en 1997 aux Deaflympics, le sélectionneur veut que ses ouailles goûtent elles aussi à ce plaisir.Cela tombe bien : ses joueurs sont sur la même longueur d'ondes et se réjouissent de son arrivée et des changements qu'il a impulsés., remarque Lucas Alexandre, 22 ans, gardien d'Itancourt en Régional 1 et en équipe de France depuis ses 16 ans.Son coéquipier Macirré Tounkara ajoute :Car si toute la France attend les exploits des Bleus de Didier Deschamps à l'Euro, la France des sourds attend elle ceux de « son » équipe., indique Macirré. Pour l'équipe de France des sourds, il n'y a plus qu'à écrire son nom en Bleu, signer son nom en Bleu.