Maxwel renaît

Tantôt coqueluche, tantôt tête de turc des supporters de l'Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet a mis fin à une aventure de six ans cet été pour partir direction Burnley. Un choix qui a pu interroger, mais qui semble finalement judicieux. Meilleur buteur de son équipe, l'Ivoirien prend un plaisir fou à retrouver ce poste d'attaquant qui lui manquait tant. Surprenant ? Pas vraiment.

Reculer pour mieux marquer

« Le plus important pour lui c’était de jouer, peu importe le poste. Mais au fond de lui, il voulait jouer offensivement sans se poser la question de ce qu’il se passe dans son dos. »

Oxygène, bouchon lyonnais et Uno

« Être latéral gauche l’a fait grandir, mûrir. Il n’a pas perdu de temps parce qu’il a compris comment les ailiers bougent et les défenses réagissent. »

Maxwel house

Par Emile Gillet

Propos recueillis par EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

12 juin 2021, Cape Coast, Ghana. Sélectionné par Patrice Beaumelle pour représenter la Côte d’Ivoire, Maxwel Cornet n’apparaît pas sur la feuille de match. La raison : une indélicatesse au talon d’Achille, mais pas que., resitue le sélectionneur des Éléphants."Coach, ça fait des mois que je joue comme piston, je n’ai plus les repères"Quatre mois plus tard, l'inquiétude a été remplacée par l'allégresse de faire trembler les filets. Transféré le 29 août à Burnley , l’ancien lyonnais a déjà fait chavirer Turf Moor à plusieurs reprises. Mieux, avec trois pions en Premier League, il a marqué 43% des buts de son équipe. Seuls Jamie Vardy (47%) et Heung-min Son (44%) font mieux dans leurs écuries respectives.Serge Costa, son analyste vidéo jusqu'en octobre, résume la situation :C’est bien simple : avec Burnley il a démarré l’intégralité de ses six matches en attaque. Soit autant que durant toute la saison 2020-2021 à l’Olympique Lyonnais. Un maigre total qu'il arrivait souvent à faire fructifier (deux buts et deux passes décisives). Logique, l’Ivoirien de 25 ans a éclaboussé de son talent offensif toutes les équipes de jeunes de Metz et de France avant d’être recruté par l’OL pour apporter sa vitesse devant en fin de match. Systématiquement associé à un attaquant ou installé sur le côté sous Bruno Genesio et Sylvinho, le destin de Maxwel Cornet bascule radicalement à l’arrivée de Rudi Garcia. Fort d’avoir repositionné Bouna Sarr comme latéral à Marseille, l’entraîneur retente le coup., explique Beaumelle au sujet de ce replacement.Au lieu de cela, Cornet glisse doucement vers le rôle de latéral gauche jusqu’à s’imposer comme piston dans une défense à trois., avance Costa.De là à dire qu’il a été sous-exploité, voire berné ?, enchaîne son ex-analyste vidéo.Le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire abonde :En quittant Lyon à l’été 2021, Maxwel Cornet pousse la remise en question au maximum en choisissant un nouveau championnat plutôt que sa zone de confort. Les objectifs sont multiples : changer d’air, déjà, performer contre de grosses écuries chaque week-end, ensuite et retrouver de la stabilité à un poste offensif, enfin., précise Beaumelle.. Pour autant, il ne repart pas bredouille de son passage entre Rhône et Saône. Le ventre sans doute rempli de spécialités des bouchons lyonnais, et le jeu transfiguré.L’analyse de Serge Costa est d’autant plus valable que le contexte du terrain a complètement changé pour Cornet. Avec l’Olympique lyonnais, il évoluait dans un contexte dominateur où certains matchs étaient presque assez tranquilles défensivement pour faire une partie de Uno avec Anthony Lopes. Burnley est davantage une équipe qui subit le jeu (en 2020-2021, l’OL avait 54.9% de possession en moyenne, contre 41.7% pour Burnley), mais il ne faudra pas buller en attaque. Costa reprend :Pour l’instant, le contrat est rempli. En quatre matchs, il a marqué sur trois de ses sept tentatives. Une adaptation express simple à expliquer pour l'actuel adjoint de Luka Elsner au Standard de Liège :Enthousiaste, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire l’est aussi :Avant d’apposer toutefois un bémol :. Question : que manque-t-il alors à Maxwel Cornet pour devenir l’attaquant qu’il a toujours ambitionné d'être ?Dans un premier temps, l’Ivoirien gravit les échelons un par un. Transfert le plus cher de l’histoire de Burnley pour 15 millions d’euros, il essaie de se rendre indispensable sur le terrain pour continuer sa progression verticale. Avantage, il évolue dans un terreau plus fertile qu’à l’OL, où la confiance en lui s’amenuisait avec le temps. Inconvénient, il ne doit pas se reposer sur ses acquis., sourit Costa.. Et cette fois-ci, il ne sera pas pistonné par Rudi Garcia.