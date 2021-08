5 excellentes raisons de porter la Viralto de Kipsta

Votre saison de foot amateur 2021-2022 est enfin sur le point de débuter. Votre pass sanitaire dans la main droite, votre licence payée (en chèques-vacances) dans la main gauche, reste désormais à habiller ces armes de destruction massive que sont votre pied droit et votre pied gauche. Oui, mais avec quoi ? « La question, elle est vite répondue » et tient en 4 consonnes et 3 voyelles qui se déclinent en cuir et en synthétique : VIRALTO. La preuve par 5.



Par Frédéric Losada

Comment ne pas s’emballer à l’idée d’avoir aux pieds des chaussures dont le nom évoque un faux joueur italien dans(RIP) ? Avec les Viralto, on voyage aux confins du foot latin, du, de la. On enchaîne des dribbles courts avec la voix d’Omar da Fonseca dans un coin de la tête et on revise son espagnol LV2 au moment d’armer sa frappe. Viralto, pour des tirs, genre, au-dessus de la cage, hors de portée du gardien... du stade, hein. À vous le breton avec une arrière-grand-mère portugaise, à vous l'Auvergnat avec un Z dans le nom, la Viralto va enfin vous permettre de révéler au monde le petit meneur argentin qui sommeille en vous...Les Viralto sont les dernières nées de Kipsta, une marque incontournable dans l’univers du foot. Oui, oui. Au point que les plus grands de ce sport ont tous un jour croisé la route de cette marque mythique. De cet ancien n°10 à cet actuel n°30 . De CR7 AW7 . Si ces légendes ont fait le choix Kipsta, qui es-tu toi, le latéral droit d’une équipe dont le stoppeur joue en short de bain, pour ne pas à ton tour tenter l’aventure Viralto ? Des chaussures qui, comme pour ces champions, t'emmèneront loin. Au moins jusqu'à l’entrée du stade.Moulé, vissé, stabil’. La sainte trinité du crampon. Oui, les Viralto se déclinent pour toutes les surfaces. Que ce soit pour un premier tour de coupe sur le terrain d’honneur où il reste encore un peu d’herbe vers le poteau de corner ou pour un déplacement compliqué sur un synthétique avec plus de billes noires que de fausse pelouse, avec des Viralto aux pieds, seule une fausse blessure prétextée à l’échauffement te permettra de ne pas entrer en jeu. Ça, c’était pour le dessous. Parce que pour le dessus, en plus d'être disponible en revêtement cuir ou synthétique, c’est carrément la NASA : tige 3D AIR MESH sur l’avant du pied, renforts en mousse et suédine au niveau du talon, et revêtement anti-irritation. Et cette question qui tourne dans ta tête : si tu avais eu des Viralto en moins de 15 PH à l’époque, est-ce qu’une carrière de pro aurait été possible ? La réponse est non. Évidemment.« Attends, mais c’est des 3 ou des 4 ?? » On ne parle pas d'une fameuse chaussure qui porte le nom d'un ancien joueur des Bulls, non, mais bien des Viralto. Oubliez les débats de. Désormais, quand un numéro accompagnera le nom d’une chaussure, on parlera des Viralto. La une, la deux, la trois et la quatre. Quatre modèles différents pour se la raconter dans le vestiaire et sur le terrain. L’élégance aux pieds, qu’on fasse du 38 et demi comme Sammaritano ou du 47 comme Zlatan (seule une pointure sur les deux est vraie, saurez-vous la retrouver ?), est désormais possible et accessible. Youpi!Votre approche du foot doit changer. Qui dit nouvelle saison, dit forcément nouveaux crampons. À quoi bon rester sur cette défaite sans appel 14-0 face aux Antillais de Paris 19? Vous le savez, il faut repartir de l’avant, laisser derrière soi ces contrôles ratés et ce jeu à une touche qui, de toute évidence, n'est pas fait pour vous. Le football vous offre une deuxième chance, et c’est sans doute la dernière. Il est temps de changer de chaussures et d’offrir à vos coéquipiers ce qu’il y a de meilleur en vous : on parle de votre voiture de fonction pour les matchs à l'extérieur, pardi. Sur le terrain, vos Viralto feront le reste.