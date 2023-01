246€ à gagner avec Nice & Brest

Week-end de Coupe de France. On vous propose un combiné de deux victoires de clubs de L1, à prendre par exemple avec 100€ de bonus direct chez ZEbet

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Notre combiné sur ce samedi

Avranches - Brest :

Le Puy-en-Velay - Nice :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Angleterre et des Pays-Bas dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez parier sur ce combiné en obtenant d'autres bonus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match.



« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le codet'offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbet t'offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.17de Ligue 1 et premier relégable, Brest a redémarré post-Coupe du Monde par deux défaites face à Lyon (2-4) et Monaco (1-0). Même si ces deux équipes jouent l'Europe, la direction brestoise a accéléré les manœuvres et vient de nommer Eric Roy comme entraîneur officiel après un interim assuré par trois anciens du club dont Bruno Grougi. Les joueurs alignés auront sans doute envie de se montrer devant le nouveau coach et de passer ce tour de Coupe de France pour retrouver les sourires. Doté d'un effectif intéressant, Brest affronte un adversaire à sa portée puisqu'Avranches est 10de National, deux points seulement devant la zone rouge.Ce Le Puy-en-Velay - Nice est un autre 32de finale de Coupe opposant une équipe jouant le maintien en National et une équipe décevante en Ligue 1. Finaliste de cette compétition, les Niçois ont des ambitions d'autant qu'ils vont avoir du mal à aller chercher l'Europe via le championnat (11). Avec le retour de Delort et Boudaoui ce week-end, Nice aura a cœur de s'imposer après sa défaite concédée lundi à la dernière minute à Rennes (2-1), un revers qui a mis fin à une série de 8 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (L1 et C4). En face, Le Puy-en-Velay est 16et relégable de National et n'a plus gagné depuis 6 matchs en championnat à domicile (4 défaites et 2 nuls).1,73 chezqui t'offre 100€ DIRECT (Dépose 100€ et Joue avec 200€) en EXCLU avec le code- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(346€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavec