200€ à gagner avec Man City - PSG & Chelsea - Real !

Match à buts a priori entre City et PSG comme à l'aller (1-2) qui possèdent deux des meilleures attaques d'Europe. En retard cette fois au coup d'envoi, le club parisien devra sans doute sortir beaucoup plus et se mettre en danger défensivement. City va devoir à la fois marquer et résister mais on a vu que la défense mancunienne était prenable et notamment sur les coups de pied arrêtés. Comme au match aller, et comme lors des 3 derniers matchs du PSG toutes compétitions confondues (victoires 2-1 et 3-1 sur les 2 dernières journées de Ligue 1), on devrait voir les filets trembler des deux côtés sur cette rencontre.Confronté à une équipe de Chelsea ultra-solide depuis l'arrivée de Tuchel (seulement 2 défaites toutes compétitions confondues : 1 face à WBA à 10 contre 11 et 1 autre maîtrisée en 1/4 retour de C1 face à Porto), Zidane avait tenté un coup tactique à l'aller. Mais sa défense à trois centraux, calquée sur celle des, a pénalisé l'animation offensive des Merengue qui se sont retrouvés dominés. Au final, le Real Madrid a signé un mauvais nul à domicile dans son petit stade Alfredo di Stefano mais il peut s'estimer heureux. Le match retour s'annonce aussi tactique et serré, mais avantage à Chelsea qui devrait au moins tenir le nul à Stamford Bridge dans une rencontre avec moins de 5 buts.