Douze nations menacent de quitter la FIFA en cas de Mondial biennal

C'est une partie de poker menteur qui commence entre la FIFA et douze nations européennes qui en sont membres. Six d'entre elles - le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Islande et les îles Féroé - ont même fait une déclaration commune dans laquelle elles annoncent qu'elles n'hésiteront pas à prendre des décisions fortes en cas de mondial biennal. Une position complètement raccord avec Aleksander Čeferin et l'UEFA. Comme le relate Associated Press , cela pourrait même aller jusqu'à quitter l'association internationale, une éventualité rendue possible grâce à l'article 18 des statuts de la FIFA. En effet, toute association membre est libre de s'en aller en donnant un préavis de six mois avant la fin de l'année civile. Mais l'agence de presse ne dévoile pas qui sont les six autres nations concernées.Un communiqué qui ne tombe pas du ciel puisque cette semaine l'instance créée par Jules Rimet a réuni les entraîneurs des équipes nationales masculines pour discuter d'une Coupe du monde 2026 suivie d'une autre édition en 2028. Pour le moment, la FIFA n'a pas fixé de date formelle pour prendre une décision, bien qu'une réunion de la totalité de ces membres puisse avoir lieu en décembre.Noël, c'est à ton tour d'écrire une lettre.