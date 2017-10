Un exorciste veut aider la RD Congo

4

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On tient peut-être le Sylvain Durif du football congolais.À un match de l’issue des qualifications au Mondial 2018, la RD Congo est condamnée à l’exploit, puisqu'elle compte trois points de retard sur la Tunisie , avec une différence de buts défavorable (+5 contre +7). Qu’à cela ne tienne : le Congo compte dans ses rangs Jean-Pierre Manzolo, «» .Jean-Pierre est un «» , mais aussi un supporter des Léopards, et il est prêt à utiliser tous les moyens magiques qu’il connaît pour que sa sélection se qualifie au Mondial 2018. Il est ainsi persuadé de permettre aux Congolais de marquer plus de quatre pions contre les Guinéens le 11 novembre prochain, tout en entraînant la défaite de la Tunisie sur la Libye . C’est en tout cas ce qu’il a promis au ministre des Sports, pour lequel il a écrit une lettre expliquant le mode opératoire de cet «» .» , s’enthousiasme ce brave homme, malgré «» actuel qui pourrait coûter la place de la RD Congo au Mondial. Le ministre n’a, malheureusement pour la sélection congolaise et pour le Mondial russe, pas daigné répondre au sauvetage de l’exorciste.Jean-Pierre Manzolo est-il seulement capable de marquer un quadruplé ?