Reims et Nîmes assurent le spectacle, Nancy respire

Si Reims continue de s'envoler en tête de L2 après sa large victoire du soir, Nîmes s'accroche aussi au deuxième strapontin synonyme de promotion en élite. Derrière, Clermont perd sa place sur le podium au détriment de l'ACA Ajaccio, tandis qu'en bas de tableau, Nancy gagne enfin et sort de la zone rouge.

La question bête de la soirée : c'est pas déjà plié pour les deux promotions directes vers la Ligue 1 ?

L’analyse définitive de la journée : la bagarre reste magnifique pour les places de barragiste

L’image de la soirée

L’homme de la soirée : Anthony Koura

Les charts

Top 3

Habib Diallo. Pas toujours très heureux dans ses choix, l'attaquant brestois montre qu'il est capable de belles inspirations avec cette merveille de but inscrit d'une frappe tendue sous la barre. Boum, le but de la victoire et du sursaut pour les Finistériens qui s'accrochent au bon wagon de cette Ligue 2.



Ghislain Gimbert. Pif paf pouf, onzième but cette saison en championnat pour Ghislain Gimbert, d'une reprise en pivot pas vilaine du tout dans la surface de Quevilly. L'adjudant Gimbert permet à ses troupes corses de se replacer sur le podium de L2.



Zinédine Ferhat. Dur d'assumer d'être joueur de football et d'avoir pour prénom Zinédine ? Pas un souci pour Ferhat le Havrais, encore décisif en ouvrant le score pour la victoire du club doyen face à Clermont, adversaire direct pour la montée. C'était la semaine des Zizou.



Flop 3

Julien Da Costa. Oh, la belle erreur de jugement du Niortais, sanctionné d'un penalty et d'un jaune pour un excès d'engagement dans la surface sur Hamel (soit une méchante charge dans le dos). Sylvain Marveau en profite pour ouvrir la marque et Lorient se libère pour s'offrir une victoire sereine. Et la sérénité, c'est pas vraiment ce qui caractérise les Chamois en ce moment en revanche...



Cédric Cambon. Le petit csc de la soirée est pour Cédric Cambon l'Orléanais, qui trompe son propre gardien sur un petit centre filou de Bozok et sous la pression de l'incontournable Rachid Alioui. Nîmes était trop fort pour Cambon et ses ouailles, clairement.



Mouez Hassen. Concéder quatre buts, ça ne fait jamais plaisir pour un gardien. Surtout que Mouez Hassen n'a rien fait ce soir pour aider les Castelroussins à se maintenir à flot avec pas mal de fébrilité de sa part.



La stat inutile

365. Inutile pas tant que ça, flatteuse plutôt : la dernière défaite du Havre dans son stade Océane remonte au 10 mars 2017. Ce qui fera donc 365 jours d'invincibilité à domicile pour des Normands qui évoluent pourtant un peu trop souvent devant des tribunes clairsemées...





Il ne restera que neuf journées à jouer en Ligue 2 à l'issue du week-end et on peut vraiment se demander si le suspense n'est pas tué concernant les deux premières places, celles qui permettent d'accéder directement à l'élite. Reims , on le savait depuis pas mal de temps déjà, a un boulevard et devrait fort logiquement effectuer son retour à l'étage au-dessus. Pour accompagner les Champenois, il semble que Nîmes soit bien décidé à retrouver une Ligue 1 que les Crocos ont quitté il y a bien trop longtemps. Ce serait mérité, l'équipe flirte avec la montée depuis quelques saisons déjà et paraît plus mâture que jamais, sûre de sa force. Alioui a encore brillé sur la pelouse d' Orléans , Del Castillo a régalé d'une frappe dans la lucarne, Arek a participé à la fête en seconde période sur coup de pied arrêté, avant que Bozok ne soigne ses stats sur penalty. C'est très propre, ça va vite, ça serait un vrai plaisir de voir évoluer cette formation en L1 si elle parvient à finir le travail d'ici la fin de saison.OK, le Stade de Reims a beau être largement en tête, il n'est pas là pour beurrer des tartines, mais plutôt pour en coller de belles à ses adversaires. Battus le week-end dernier à Clermont , les Champenois étaient peut-être vexés et c'est le (pourtant brillant) promu Châteauroux qui en a fait les frais en prenant la foudre, avec une ouverture du score complètement méritée à la 22de Chavalerin, puis le but du score inscrit dans la foulée par Oudin sur corner. Au retour des vestiaires, Diego Rigonato, d'une mine pour fêter son trentième anniversaire, et Abdelhamid encore sur corner, ont parachevé le triomphe. Face au jeu de passes tourbillonnant de l'incontestable leader de L2, les Castelroussins n'ont rien pu faire et ont montré leurs limites.Derrière Reims , derrière Nîmes , quels enseignements tirer des poursuivants ? Que la bagarre se poursuit, plus belle et indécise que jamais. En attendant le Paris FC Sochaux de demain, deux équipes concernées par cette lutte pour les play-offs de L2, les grands perdants de la soirée sont Clermont , battu au Havre, et Châteauroux , qui a sombré à Reims . Les Havrais, justement, font partie des grands gagnants en conservant leur invincibilité à domicile. Belle opération aussi pour Ajaccio, qui assure à la maison contre Quevilly, et pour les deux formations bretonnes Lorient et Brest , revenus vainqueurs de leur déplacement à Niort et Auxerre . Au classement, Ajaccio reprend la troisième place devant Lorient Clermont , Châteauroux, Brest , Paris, Le Havre et Sochaux Sale journée pour le football : après le décès de Philippe Daguillon , kiné historique du FC Nantes , le FC Tours a annoncé la mort d'un de ses espoirs du centre de formation Thomas Rodriguez. Le club a demandé – et obtenu – que l'ensemble de ses matchs prévus ce week-end soit reporté à une date ultérieure, dont le Tours- Valenciennes initialement prévu ce vendredi soir. Tout notre soutien à la famille du jeune homme et au club endeuillé.La belle histoire du soir est pour Anthony Koura le Nancéien, auteur du but de la victoire – de la délivrance – pour une ASNL en grande difficulté cette saison. «» , accusait une banderole au stade Marcel-Picot. Il est vrai que les Lorrains ont encore été fébriles face aux Corses, mais ils s'en sortent grâce à un drôle de numéro de Koura, pour son premier ballon : tout juste entré en jeu en remplacement de Malaly Dembélé (qui s'est retourné le coude en retombant mal au sol, aïe), le Burkinabé réussit un grand numéro de soliste dans la défense adverse et trompe Elana pour le seul but du match. Un but ô combien important, qui permet aux Nancéiens de sortir de la zone de relégation.