Peut-on être un grand entraîneur sans imposer sa « patte » ?

À en croire quelques consultants français, Unai Emery ne servirait pas à grand-chose à Paris. Parce que visiblement, l'Espagnol n'aurait pas imposé un style et laisserait ses ouailles en autogestion. Mais en fin de compte, faut-il tout changer dans une équipe pour mériter le label « grand entraîneur » ?

Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane, les discrets

Lacombe : « C'est faux de dire qu'Emery n'a pas mis sa patte ! »

» À en croire Christophe Dugarry, Unai Emery ne servirait pas à grand-chose au PSG. Un avis partagé par Pierre Ménès sur Canal Plus, toujours plus prompt à taper sur les choix d'un entraîneur qui ne ferait pas assez tourner son effectif. «» Des critiques récurrentes à l'intention du Basque, essentiellement justifiées par le fait qu'à Paris, le triple vainqueur de la Ligue Europa n'ait pas radicalement changé l'équipe de Laurent Blanc et donne parfois l'impression de laisser ses stars en autogestion.Un constat que Guy Lacombe, ancien coach du PSG (2005-2007) estime «» . Les piques à l'égard d'Emery sont en partie dues aux jurisprudences Pep Guardiola, Joachim Löw ou encore Johan Cruyff dans les années 1990, trois entraîneurs emblématiques tant pour leurs résultats qu'une identité qu'ils ont insufflée à leur onze type. Mais pour Gernot Rohr, actuel sélectionneur du Nigeria, l'influence d'un grand entraîneur «Argument massue de Lacombe et Rohr, le cas Ancelotti. Une antithèse de Jürgen Klopp, Pep Guardiola, ou tout autre technicien qui impose une vision. «» , soutient le membre de la DTN français, pour qui «» Un talent qui dépasse le cadre du foot selon Rohr : «Une vérité qui se matérialise très souvent au plus haut niveau, «» , précise Lacombe, qui cite son ancien protégé Zinédine Zidane en exemple : «» Quitte à donner l'impression de n'avoir qu'un impact limité sur les succès récents de la Maison-Blanche : «Et savoir se mettre en retrait, en posture d'observateur, quand tout va bien, c'est la force des meilleurs. Rohr : «» Un peu comme le Raymond Domenech du Mondial 2006, dont la légende urbaine dit qu'il aurait laissé les clés à ses cadres (Zidane, Thuram, Makelele) à partir des huitièmes de finale. Guy Lacombe préfère en rire : «Dans le cas d'Emery au PSG, l'ancien entraîneur de Rennes et de Monaco se veut plutôt positif : «» Et selon Lacombe comme Rohr, «» Pour Lacombe, c'est quand Emery ne sera plus là que l'on jugera de sa réelle influence, «» Parce qu'il a su laisser ses stars s'épanouir. Soit le summum selon Rohr : «» Il faudra donc attendre encore sept mois pour avoir le fin mot de l'histoire sur l'utilité d'Unai Emery.