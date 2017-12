Monaco, juste cinq doigts de Porto

Complètement inférieure à son adversaire et totalement ailleurs, l'ASM, qui n'avait plus rien à jouer, a terminé sa campagne de C1 par une grosse défaite face à des Portugais qualifiés.

Un scénario presque prévisible...

... pour une deuxième période un tout petit peu plus paisible

Monaco (4-4-2) : Benaglio – Touré, Glik, Jemerson, Kongolo – Meïté (Moutinho, 67e), N'Doram, Lopes, Ghezzal - Carrillo (Carillo, 67e), Diakhaby (Baldé, 71e). Entraîneur : Jardim.

Porto (4-3-3) : Sa – Telles, Marcano, Felipe, R. Pereira – Danilo, Herrera, André (Reyes, 42e) - Brahimi, Aboubakar (Soares, 74e), Marega (Corona, 67e). Entraîneur : Conceição.



On pouvait s'y attendre. Mais peut-être pas à ce point. On pouvait anticiper la défaite de la Principauté. Mais peut-être pas une débandade de la sorte. On pouvait estimer le FC Porto supérieur à l'AS Monaco . Mais peut-être pas si dominateur. On pouvait craindre que l'équipe remplaçante du Rocher prenne un bouillon devant un adversaire obligé de gagner pour assurer sa qualification. Mais peut-être pas à une petite humiliation finalement assez logique. Le champion de France n'avait plus rien à jouer, alors il n'a pas joué. Une défaite ne changeait rien pour lui, alors il a perdu. Reste qu'il aurait dû davantage afficher l'orgueil d'un demi-finaliste de Ligue des Champions (certes entrevu dans le deuxième acte). Il a donc été balayé 5-2.Avec uneénormément remaniée (pas de Falcao, de Fabinho , de Sidibé ou de Baldé), l' ASM , déjà éliminée, n'est pas en confiance. Alors si en plus, la charnière centrale habituelle Jemerson -Glik oublie ses qualités aux vestiaires... Bah Porto peut s'estimer qualifié d'office, puisqu'Aboubakar profite très rapidement de la faiblesse rouge et blanche. En l'espace d'une demi-heure, l'avant-centre plante un doublé, traduisant la nette domination des Portugais. Sans trop se bouger. Juste en se montrant efficace. Brahimi, lui, se régale sur son côté gauche, et son activité est récompensée par un but. Tout le contraire d'un Carrillo transparent. Entre-temps, Ghezzal et Felipe trouvent, malgré le résultat entériné depuis belle lurette, le moyen de s'embrouiller et récolter un carton rouge direct chacun. Anecdotique, quand on sait que Porto mène 3-0 à la pause.Dans ce contexte, y a-t-il vraiment intérêt à suivre cette seconde période ? Non, clairement non. Si ce n'est pour voir Kongolo « sauver » son camp devant l'inévitable Aboubakar. Pris de pitié, l'arbitre offre un penalty généreux à l' ASM sur un bras-poitrine de Marcano. Glik sauve l'honneur... mais voit Telles lui répondre dans les minutes qui suivent. Signe que l'ASM n'y est pas du tout. Afin d'éviter un échec par plus de trois pions d'écart (ce qui n'est jamais arrivé au Rocher en C1), Jardim renforce ses troupes avec les entrées de Baldé, Falcao et Moutinho. Pour son retour à Porto, avec qui il a gagné l'Europa League, le Colombien se permet de soigner ses statistiques (trois buts d'affilée dans la compétition) en trouvant le chemin des filets de la tête. Pas de célébration de joie pour l'attaquant, mais une défaite moins sévère pour Monaco (même si Soares signe le cinquième caramel en fin de partie). Qui termine quand même la phase de poules bon dernier et sans victoires. Triste quand on se souvient de son épopée la saison dernière.