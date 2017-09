Les ombres de Rybolovlev

Président particulièrement réservé et discret de l’AS Monaco depuis 2011, Dmitri Rybolovlev se retrouve sous le feu des médias, alors que son nom est cité dans un scandale judiciaire qui a conduit à la démission du garde des Sceaux monégasque. Une affaire qui met sur le devant de la scène un investisseur dont l’aura de mystère commence lentement mais sûrement à se dissiper.



Guet apens à la Russe

Le pari monégasque

Un oligarque moins opaque

Par Adrien Candau

Propos de Lukas Aubin recueillis par AC

À Monaco, le sauveur est arrivé masqué. Voilà désormais six ans que Dmitri Rybolovlev est à la tête de l’ASM, qu’il avait extirpé en 2011 des bas fonds de la Ligue 2. Pourtant, alors même que la présence des Qataris au PSG n’a pas fini de susciter la controverse et le débat, celle du Russe à l’ASM fait autrement moins de bruit. Sans doute parce que Rybolovlev sait jouer comme personne les fantômes médiatiques: le Russe ne donne presque pas d’interviews, délégue la gestion de son club à Vadim Vasilyev et se borne à se rendre sans cérémonie au Stade Louis II pour observer ses poulains. Si bien qu’à Monaco, le secret Rybolovlev restait plutôt bien gardé. Du moins, jusqu’à ce que l’influence du milliardaire sur la police et la justice de la Principauté ne soit dévoilée au grand jour.Mis en cause pour sa proximité évidente avec le milliardaire russe, le Garde des Sceaux monégasque, Philippe Narmino, s’est vu prié de quitter son poste mi septembre. Rybolovlev, lui, a sans doute du souci à se faire dans les mois à venir. Pour comprendre l’étendue de l’affaire, il faut revenir deux ans en arrière. Rybolovlev est alors en conflit ouvert avec un marchand d’art, le Suisse Yves Bouvier, auquel il reproche de lui avoir surfacturé plusieurs pièces de collection. Le Russe demande alors à ce que l'homme d'affaires vienne personnellement lui rendre visite en principauté. C’est là que Bouvier est interpellé par des policiers, dans ce qui ressemble fort à une combine montée avec la complicité des forces de l’ordre monégasques. C’est en tout cas ce qu’avance, qui a eu accès au contenu d’un DVD-Rom à disposition de la justice monégasque, où sont recensés des centaines de SMS troublants. On y trouve notamment un échange entre Tetiana Bersheda, l’avocate de Rybolovlev, et Christophe Haget, le commissaire principal de Monaco. Le 23 février 2015, la première a envoyé au second le texto suivant : «(Yves Bouvier, ndlr)» Ce à quoi le policier répond : «» Lorsque Yves Bouvier arrive le 25 février 2015 devant le domicile de Rybolovlev, il est ainsi menotté et ceinturé par plusieurs agents des forces de l’ordre. En parallèle,met également en lumière «» que Rybolovlev entretiendrait avec le désormais ex directeur des services judiciaires monégasques, Philippe Narmino, qu’il a notamment invité avec sa femme dans son chalet suisse, à Gstaad.Paradoxalement, ce scandale semble démontrer que le pari de Rybolovlev d’utiliser l’ASM à son avantage pour se rapprocher du palais et des cercles de pouvoir monégasques s’est révélé payant. «, analysait en 2013, John Helmer, une pointure du journalisme économique en Russie.» Des avantages dont Rybolovlev ne pouvait plus bénéficier sur sa terre natale. Pas assez docile au goût de Vladimir Poutine, Rybolovlev avait été contraint par le chef du Kremlin de revendre en 2008 la majorité de ses parts de l’entreprise Uralkali, un géant mondial de la production d'engrais, à Suleyman Kerimov, un autre oligarque beaucoup plus apprécié du pouvoir. De quoi l’inciter à quitter sa patrie, où il n’est de toute façon que très modérément apprécié, comme l’explique Lukas Aubin, doctorant en géopolitique à l’université Paris-Ouest Nanterre et auteur d’une thèse sur la gouvernance dans le sport russe : «Une discrétion prudente qui a tout de même connu quelques ratés ces dernières années. Désigné parfin 2016 pour avoir mis sur pied un système de TPO déguisé au bénéfice de Jorge Mendes , Rybolovlev était également mis en cause dans l’affaire des Panama papers, qui dévoilait les montages financiers complexes qu’il aurait utilisé pour masquer son patrimoine. Le scandale que suscite son influence sur la justice de la Principauté achève donc de le remettre, bien malgré lui, sur le devant de la scène. De quoi laisser perplexe les supporters de l’AS Monaco, qui ne peuvent sans doute plus ignorer la part d’ombre de moins en moins furtive que projette Dmitry Rybolovlev sur leur Rocher.