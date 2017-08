Lemina arrive à Southampton

HL

L'un des plus iconiques représentants dude Vincent Labrune Mario Lemina , ne rejoindra pas l' Allemagne mais bien l' Angleterre . Parti de l'OM il y a un deux ans pour la Juve, le Gabonais n'était plus vraiment désiré par la. Titularisé à seulement huit reprises la saison dernière, le joueur de 23 ans a été prié de trouver du temps de jeu ailleurs.Stoke et Watford ont naturellement sauté sur l'occasion mais c'est Southampton qui a raflé la mise grâce à son projet sportif, bien sûr. Après s'être mis d'accord avec la Juve autour d'une indemnité de 18 millions d'euros, le club de la côte sud de l' Angleterre s'est montré particulièrement convaincant vis-à-vis du joueur puisque le nouvel entraîneur, Mauricio Pellegrino faisait de l'ancien Lorientais sa priorité.Comme quoi, dans ce monde, tout arrive.