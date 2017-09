Le club de Calais n'est plus

AG

Plus-de-Calais.Le Calais RUFC n'existe plus. Ce jeudi, l'association Calais Racing Union football club (CRUFC) a officiellement été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. La décision était attendue depuis plusieurs semaines , et scelle désormais la mort du club. Créé en 1974, le CRUFC était financièrement au plus mal depuis plus de dix ans.Alors que les Rouge et Jaune sont placés sous procédure de sauvegarde dès 2009, les dirigeants, dans l'incapacité de régler les redevances, ont été contraints de demander cette procédure au tribunal. Ces dettes s'élevaient à 747 244 euros, la plupart étant dues à l’Urssaf et aux impôts. Lors de la Coupe de France , les Calaisiens, alors en CFA, avaient réussi l'exploit d'atteindre la finale et s'étaient inclinés face aux Nantais de Mickaël Landreau au Stade de France (2-1).Jour de deuil régional.