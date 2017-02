Le carton vert débarque au Brésil

0

CP

Le Vert ne sera peut-être pas représenté à l'élection présidentielle française, mais à l'international, il s'exporte plutôt bien.Après la Serie B italienne, c'est la coupe du Brésil qui a décidé d'instaurer le carton vert. Il permettra de récompenser les joueurs qui font preuve de fair-play. Par exemple : en octobre dernier, Cristian Galano est devenu le premier joueur à écoper d'un carton vert, après avoir indiqué à l'arbitre qu'un défenseur de l'équipe adverse n'avait pas touché le ballon et donc qu'il n'y avait pas corner. Normalement, à la fin de la saison, les cartons sont comptabilisés et l'équipe la plus fair-play est récompensée.Vivement son instauration en France pour que le Stade rennais mette fin à sa longue période de disette.