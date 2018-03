Un gardien qui se prend pour Sammy Traoré, deux coéquipiers qui se mettent sur la gueule en plein match et des attaquants qui marquent des quadruplés : c'est l'équipe-type du week-end. Sans Adil Rami ou Marcelo, évidemment.

Gardien

Baptiste Reynet (Dijon) : « Plutôt que de balancer une saucisse devant en fermant les yeux, j’ai pris un risque » Le risque ? Une accélération jusqu’au rond central qui permet à Dijon de lancer un contre éclair et d’égaliser dans les arrêts de jeu contre Montpellier (2-2). Le fameux goal volant.

Défenseurs

Marie Dorin-Habert (France) : Un titre olympique, cinq médailles d’or aux Championnats du monde, sept victoires en Coupe du Monde. Autant dire que la biathlète française à bien méritée sa retraite.

"SURPRISE" On sabre le champagne à l'arrivée côté français pour rendre hommage à Marie Dorin-Habert ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/dCgsIotZDM — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 18 mars 2018

Bakary Koné (Strasbourg) : Toulouse pensait avoir fait le plus dur en marquant deux buts coup sur coup par Yaya Sanogo au début des arrêts de jeu. C’était sans compter sur Bakary Koné, venu claquer une tête plongeante (contrée par Yago) au bout du temps additionnel. Ce qui permet à Strasbourg d'arracher le match nul (2-2). La guerre n'est jamais perdue avec le Général Bako.

Pierre-Yves Polomat (Auxerre) Alors que Quevilly-Rouen amorce son action, l’ancien Stéphanois quitte son poste de défenseur pour aller mettre un coup de boule à son coéquipier Mickaël Barreto. Lequel lui répond par une droite, avant de recevoir un carton rouge par l’arbitre. Pierre-Yves Balboa.

[ VIDEO] #MultiLigue2 Deux joueurs de l'AJ Auxerre en viennent aux mains et se font expulser ! Barreto et Polomat https://t.co/FKGfgINzLg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mars 2018

Sylvain Palhies (LFP) : Visiblement atteint de cartonite aigüe, Sylvain Palhies a délivré pas moins de quatre cartons rouges en 53 minutes lors du match de Ligue 2 entre Valenciennes et Paris FC (2-4). Clément Turpin like that.

Milieux

Mickaël Barreto (Auxerre) : Voir Pierre-Yves Polomat.

Josip Iličić (Atalanta) : Un penalty, deux frappes sous la barre, des crochets destructeurs et des passes soyeuses... C’est peu dire que le milieu slovène au pied gauche d’argent a fait de l’Hellas Vérone sa chose (0-5).

Yoann Gourcuff (Stade Rennais) : Ovationné par les supporters de Bordeaux à son entrée en jeu, le milieu rennais a répondu par un but cinquante secondes plus tard. Le premier de Yoann Gourcuff en Ligue 1 depuis le 4 février 2017 et une rencontre face à... Bordeaux. Qui aime bien châtie bien.

Attaquants

Mohamed Salah (Liverpool) : Quatre tirs, quatre buts, et voilà l’international égyptien qui efface Fernando Torres du livre des records en devenant la recrue de Liverpool la plus prolifique lors de sa première saison avec 36 réalisations toutes compétitions confondues. Et nous ne sommes qu’au mois de mars...

Mauro Icardi (Inter) : 21 minutes. C’est le temps qu’il a fallu à l’Argentin pour claquer un quadruplé face à la Sampdoria (0-5) et devenir le sixième plus jeune joueur de l’histoire à dépasser les cent buts en Serie A. Costaud. Mais toujours insuffisant pour Jorge Sampaoli qui préfère aligner Dario Benedetto en pointe de la sélection argentine.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : Les matchs se suivent et se ressemblent pour CR7, qui a profité de la réception de Gérone pour claquer un cinquantième match avec au moins trois buts marqués (6-3). Un quadruplé qui lui permet de revenir dans la course au Pichichi avec ses 22 buts en Liga. Et dire que certains estimaient le Portugais fini en janvier lorsqu’il était toujours bloqué à quatre buts en championnat...

Remplaçants

Lautaro Martínez (Racing Central) : Le prochain feuilleton du mercato se nomme Lautaro Martínez, a 20 ans, est argentin, évolue au Racing et adore les petits points.

Yaya Touré (Manchester City) : Trois ans après avoir annoncé sa retraite internationale, Yaya Touré a été rappelé par le nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Ibrahima Kamara. Tout n’est donc pas perdu pour Franck Ribéry et l’équipe de France.

Perrine Laffont (France) : Un mois après son sacre olympique, Perrine Laffont s’adjuge la Coupe du Monde de ski bosses à seulement 19 ans. Autant dire que la France n’a pas fini d’entendre parler d’elle.

Michy Batshuayi (Dortmund) : D'une magnifique aile de pigeon, l'attaquant belge a offert la victoire à Dortmund contre Hanovre (1-0). Un but qui permet à Michy de devenir le deuxième joueur de l'histoire du BVB a inscrire six buts lors de ses sept premiers matchs de BuLI après Friedhelm Konietzka en 1963. Comment dit-on adaptation en allemand ?

[ VIDEO BUT] #Bundesliga Une reprise de volée aile de pigeon pour Batshuayi !? Un but sensationnel ! https://t.co/sYUdK8oZPn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 mars 2018

Jordan Poole (Michigan Wolverines) : 3,6 secondes à jouer, les Cougars de Houston mènent de deux points contre les Wolverines du Michigan lorsque l’arrière des X-Men claque un trois point en grand écart au buzzer pour donner la victoire à l’université de Michigan au deuxième tour de la March Madness. Comme ça.

MICHIGAN WINS IT AT THE BUZZER!!!! #MarchMadness pic.twitter.com/COR9MEjX59 — NCAA March Madness (@marchmadness) 18 mars 2018

Memphis Depay (Lyon) : Après avoir offert la victoire à l'OL face au Paris Saint-Germain en janvier dernier (2-1), Memphis Depay a remis cela face à l'OM au Vélodrome (2-3). Pas sûr que l'OL refasse le coup du mug, en revanche.

Par Steven Oliveira