Kurt bleu ou Kurt grisé ?

Actuellement prêté à Stoke par Chelsea, Kurt Zouma (23 ans) avait pourtant montré de belles choses à Londres avant sa grave blessure. Les deux équipes s'affrontant aujourd'hui, il est l'heure de poser deux questions sur la table : l'ancien Stéphanois a-t-il un avenir chez le champion en titre ? Et pourquoi les Blues ne lui ont-ils pas fait confiance malgré un effectif défensif pas vraiment pléthorique ?

Stoke, ton univers impitoyable

Gâté avec Mourinho...

... Moins avec Conte

Par Florian Cadu

Mardi 12 décembre 2017 : victime d'une lésion aux ischio-jambiers de la jambe droite, Kurt Zouma doit céder sa place à l’heure de jeu lors d’une sortie à Burnley. Samedi 9 décembre 2017, soit trois jours plus tôt : bien qu’il soit l’un des meilleurs des siens sur la pelouse de Tottenham, Kurt Zouma ne peut empêcher les cinq buts marqués par les. Jeudi 2 novembre 2017 : le Mondial 2018 approchant à grands pas, Kurt Zouma se désole de ne pas voir son nom inscrit sur la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux de l’équipe de France. Lundi 16 octobre 2017 : comme son ancien coéquipier Faouzi Ghoulam est condamné à 3000 euros d’amende pour «» alors qu’il réclamait 1,7 million d’euros à l’AS Saint-Étienne pour «» de son contrat. Samedi 14 octobre 2017 : dévoré par le talent adverse, l'ancien défenseur des Verts coule en même temps que ses potes sur le terrain de Manchester City (7-2). Kurt Zouma a beau n'avoir que 23 ans, il sait sûrement que la période qu'il est en train de traverser n'a rien d'un cercle vertueux.Pourtant, le défenseur est loin de démériter. Pilier indispensable de la charnière centrale de Stoke City (18 titularisations en Premier League), où il a été prêté cet été par Chelsea, l’arrière axial constitue un élément hyper fiable au sein de l’effectif des. Oui, mais voilà : Zouma évolue dans un club où il est difficile de briller, qui plus est lorsqu'on joue à son poste. Défense la plus poreuse du Royaume (41 pions encaissés en 20 journées), le 13de Premier League peine à trouver un équilibre. Voilà pourquoi la situation de Kurt sur cette balance n’est pas franchement des plus idéales. Non seulement le bonhomme ne gagne pas de points aux yeux de son sélectionneur, mais il n’attire pas non plus les regards du chef de son ex-formation, Antonio Conte , à qui il appartient toujours.À Chelsea, les supporters se demandent encore si le départ de l’international était une bonne idée. Avec cinq concurrents pour trois places ( César Azpilicueta Antonio Rüdiger et David Luiz - ce dernier étant écarté), Zouma aurait certes eu du mal à postuler sérieusement à une place d’intouchable. Reste qu'il aurait pu rendre quelques services. D’autant qu’il peut également dépanner un cran plus haut. Avant sa grosse blessure subie en février 2016 , le Lyonnais avait d’ailleurs impressionné par son assurance et sa puissance. José Mourinho était alors sur le banc, et ne tarissait pas d’éloges à propos de son poulain, qu’il considérait dès février 2015 comme l’un des «» avec Raphaël Varane Antonio Conte , lui, est revenu sur le cas Zouma fin septembre, à l’occasion du match aller à Stoke. «, expliquait-il en conférence de presse.» Façon sympathique de dire que son manque de rythme supposé ne lui laissait pratiquement aucune chance de voir le jour dans ce Chelsea 2017-2018. Du côté du principal intéressé (lequel a, avant de partir dans le Staffordshire, prolongé son contrat jusqu’en 2021, preuve que les dirigeants de Chelsea y tiennent), l’idée de base a toujours été très claire : passer un maximum de temps sur le pré afin de choper le ticket si convoité pour la Russie en juin prochain. «, confirmait son coach Mark Hugues face à la presse fin septembre.» Tout dépend de l’identité du technicien qui sera à la tête desla saison prochaine. Et du potentiel de lumière qu’il peut accaparer dans un club comme Stoke, où les emmerdes peuvent facilement s’enchaîner.