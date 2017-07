AS

Habib Habibou a visiblement un souci avec la code de la route. Contrôlé en mai dernier sans ceinture et sans permis de conduire, l'attaquant vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis, 12 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de conduite et la saisie de sa Porsche Panamera.Si la condamnation peut paraître sévère au premier abord, elle l'est beaucoup moins au regard du pedigree du joueur du RC Lens : 85 infractions au code de la route, 34 contrôles sans permis de conduire et 30 condamnations.Le premier triple-triple double de l'histoire. Prends ça Russell Westbrook.