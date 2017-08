Guingamp mate Strasbourg à l'expérience

Rompu à la première division, Guingamp s'impose 2-0 contre Strasbourg grâce à des buts de Diallo et Briand. Le promu a dominé, mais a touché trois fois les montants, et dans un match où Jérémy Sorbon tente des bicyclettes, les Bretons étaient imbattables.

17

Strasbourg, l'empire du milieu

Des pieds pas du tout carrés et des poteaux tout ronds

C'est le grand classique du football. Être dominé, faire le dos rond, profiter du manque de réalisme (de chance ?) de l'adversaire, attendre et piquer au meilleur des moments. C'est exactement la recette appliquée par l'EA Guingamp en ce dimanche après-midi ensoleillé. Malmenés par une équipe strasbourgeoise qui avait frappé deux fois les montants et se montrait de plus en plus dominatrice, les Guingampais ont marqué peu après l'heure de jeu, en plein dans leur temps faible, par Moustapha Diallo . Un but dont les Alsaciens n'ont jamais réussi à se remettre, et qui a permis à Guingamp de se mettre sur les bons rails. Le deuxième pion inscrit par Briand en fin de partie venant rendre encore plus lourd un score déjà cruel pour les visiteurs.Emmenés par leur sentinelle, Jean-Eudes Ahoulou, les Strasbourgeois engagés et appliqués gagnent véritablement la bataille de l'entrejeu durant le premier acte. Certainement inspiré par le combat matinal entre Maywheather et McGregor, les hommes de Thierry Laurey mettent véritablement KO le milieu Diallo-Phiri. En infériorité numérique à deux contre trois, les deux joueurs sont en grande difficulté et laissent beaucoup d'espaces dans leur dos. Le chef d'orchestre de la formation alsacienne, Benjamin Corgnet , tente d'envoyer quelques lumineuses ouvertures, pour Saadi (15) ou Martinez (38), sans succès.Malmené au sein de l'entrejeu, Guingamp déploie ses ailes et la doublette Coco-Salibur sur les côtés ferait presque oublier que Neymar est passé par là, deux semaines auparavant. Les deux ailiers dégainent les, mais recherchent toujours l'efficacité, à l'image du centre devant le but de Salibur pour un Diallo qui ne trouve pas le cadre. Jérémy Sorbon tente ensuite une bicyclette lobée (30) et Diallo, encore lui, s'essaie au râteau derrière la jambe d'appui dans sa surface. On aura tout vu.À la reprise, Martin Terrier fixe, repique et envoie un missile du droit qui s'écrase sur le poteau. Guingamp s'apprête à souffrir pendant un gros quart d'heure, mais sait qu'une bonne étoile veille. Notamment au moment où le jeune Sacko, de plus de 40 mètres, envoie un plat du pied splendide qui vient mourir sur la barre de Johanssen. Des occasions, trop d'occasions. Soit cela va finir par passer, soit Strasbourg va le payer. Et c'est finalement la deuxième option qui se matérialise. Ainsi, à l'heure de jeu, Diallo, d'un coup de tête appliqué, douche les ardeurs du promu sur un centre d'Ikoko. Derrière, Guimgamp tue le rythme du match et éteint complètement Strasbourg, et ce, malgré une dernière occasion de Sacko. L'équipe de Kombouaré finit même par s'offrir un succès 2-0 grâce à un but de Briand sur un service du revenant Benezet. À l'expérience.