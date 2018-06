Giménez délivre l'Uruguay sur le gong

Longtemps frustré par un gardien en état de grâce et un Suárez en galère devant le but, l'Uruguay a fini par récolter les fruits de sa domination dans les tout derniers instants du match, sur une tête de Giménez. Sans Mohamed Salah, l'Égypte s'incline et devra se refaire la cerise contre l'Arabie saoudite.

Cavani tente, Suárez gâche

Cavani continue de tenter, Suárez continue de gâcher

Égypte (4-2-3-1) : El-Shenawy – Fathi, Hegazy, Gabr, Abdel-Shafi – Hamed (Morsy, 50e), Elneny – Warda, Saïd, Trezeguet – Mohsen (Kahraba, 63e). Sélectionneur : Héctor Cúper.



Uruguay (4-4-2) : Muslera – Varela, Godín, Giménez, Cáceres – Nández (Sánchez, 58e), Bentancur, Vecino, De Arrascaeta (Rodríguez, 59e) – Suárez, Cavani. Sélectionneur : Óscar Tabárez.

Par Albert Marie

Voilà 28 ans que l'Égypte attendait de se retrouver au lit avec la belle Coupe du monde. Et les retrouvailles ont été plutôt belles, jusqu'à une minute de la fin. Face au grand favori du groupe, l' Uruguay d'Óscar Tabárez, les Égyptiens ont longtemps contenu les vagues de la Céleste grâce à un gardien bouillant et à un Suárez pas du tout inspiré. Sans Mohamed Salah , mais avec beaucoup d'enthousiasme, l'Égypte a quand même fini par céder à la 90, sur un coup de casque de Giménez.Dans un début de match crispé, Edinson Cavani déride tout le monde en trouvant les gants d'El-Shenawy d'une frappe au sol, à la neuvième minute. Trezeguet lui répond dans la foulée, avec le même insuccès. La Céleste accélère, et Cavani, encore lui, obtient un corner après un bel enchaînement sombrero-reprise de volée dévié par la tête de Gabr. Suárez, seul au second poteau, hérite du ballon sur le coup de pied de coin, mais l'envoie dans le petit filet. Si les Uruguayens sont maîtres du ballon, l'Égypte s'applique à défendre avec intensité et à gêner la relance adverse, sans jamais parvenir à être dangereuse. Fin d'une première mi-temps équilibrée et pas vraiment captivante.Cavani ouvre la seconde période en profitant d'une mauvaise relance de la tête d'Hegazy pour servir Suárez dans le dos du défenseur central égyptien. L'attaquant barcelonais, seul face au gardien, catapulte une reprise croisée sur le genou d'El-Shenawy et gâche à nouveau une énorme munition. Paradoxalement, c'est par ses défenseurs que l' Uruguay parvient à créer les quelques rares déséquilibres dans la défense rouge, souvent par Godín ou Cáceres et leurs montées balle au pied. À l'entame du dernier quart d'heure, le refrain du jour reprend de plus belle : Suárez, magnifiquement servi par un Cavani plus gracieux que jamais, se retrouve encore seul devant El-Shenawy, mais il bugge complètement et se fait piteusement chiper la balle dans les pieds.Du coup, l'attaquant du PSG essaie de faire le taf par lui-même et, à la 83, envoie une énorme reprise de volée sortie par un El-Shenawy en chaleur totale. Puis il obtient et frappe un coup franc aux 25 mètres, qui finit sur le poteau égyptien. Face aux échecs répétés de ses attaquants, c'est finalement le défenseur Giménez qui va prendre les choses en main : sur un coup franc de Sánchez venu de la droite, il place sa tête au-dessus de la mêlée et offre à l' Uruguay une première victoire dans ce Mondial. Et un grand ouf de soulagement.