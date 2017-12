Cornet, l’extérieur lui va si bien

En difficulté depuis le début de saison, pris en grippe par le public lyonnais, Maxwel Cornet retrouve peu à peu la confiance et le chemin des filets. Protégé par son entraîneur Bruno Génésio, l’Ivoirien s’est montré décisif lors des deux derniers déplacements de l’OL. Alors, jamais deux sans trois ?







Jamais un joueur de l’OL n’avait livré pareille prestation depuis le début de la saison. Ce dimanche 19 novembre, lors de la réception du Montpellier bétonné de Michel Der Zakarian (0-0), Maxwel Cornet a quasiment tout raté. Contrôles trop longs, passes hasardeuses ou directement envoyées en touche, dribbles inefficaces, centres manqués, mauvais choix permanents... La liste est longue et suffisamment conséquente pour amuser les supporters lyonnais qui n’ont pas tardé à sortir la compilation des actions loupées par l’international ivoirien dans cette partie. Remplacé à l'heure de jeu par Traoré, Cornet est donc sorti sous les huées d'un Groupama Stadium, plus occupé à rendre hommage à Nabil Fekir , héros du derby stéphanois (0-5), qu’autre chose.Suivi de près par le Borussia Dortmund qui cherchait un remplaçant à Ousmane Dembélé cet été, l'ailier de 21 ans a fait le choix de rester à l’OL à l'intersaison. «, indiquait Djibril Mandefou sur SFR Sport à la fin du mercato.» S'il n’est pas et ne deviendra probablement jamais le chouchou du public lyonnais, Cornet peut toutefois compter sur le soutien infaillible du club rhodanien. À commencer par Bruno Génésio qui s'était montré réticent à l'idée de voir partir son ailier lors du mercato estival en conférence de presse : «(vingt et un désormais),Après sa piètre performance contre Montpellier, alors qu’il se trouvait être la cible de nombreuses critiques, Cornet s’est retrouvé écarté du groupe pour la réception de Limassol (4-0) en Ligue Europa. Une manière pour Bruno Génésio de protéger son joueur : «, a expliqué le technicien lyonnais.(à Nice)» Choix payant pour l’entraîneur des Gones. Bertrand Traoré, touché au genou contre Limassol etjusqu’en 2018, est donc remplacé poste pour poste par l’ancien Messin lors du match à l’Allianz Riviera. Auteur d’une jolie passe décisive de l’extérieur du pied pour Memphis avant d’inscrire un but plein de sang-froid et de maîtrise, son premier cette saison, il participe de fort belle manière à la correction infligée par les Gones aux Aiglons (0-5).De nouveau aligné à Caen dimanche dernier, l’ailier ivoirien (cinq sélections), plus en confiance, apermis à ses coéquipiers d’arracher un nouveau succès précieux en inscrivant le premier but de la rencontre. Interrogé sur OLTV à l’issue de la rencontre, le numéro 27 des Gones ne boudait pas son plaisir : «» Pas revanchard pour un sou envers un public qui le conspue à chaque contrôle manqué, Cornet faisait preuve de sagesse, lundi sur SFR Sport : «» Avec deux buts lors de ses deux dernières titularisations loin du Parc OL, Maxwel Cornet pourrait faire la passe de trois, ce jeudi contre l’Atalanta, et permettre ainsi aux Gones de ravir la première place du groupe E. Une belle façon de se remettre le public lyonnais dans la poche.