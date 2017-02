Arsenal attaque un club de Pro D2

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lesont des yeux partout. Sauf sur le terrain visiblement.Et la vision laser d' Arsenal porte jusqu'à Angoulême, ville de bande-dessinée et du SA XV Charente Rugby, actuel neuvième au classement du championnat de France de rugby de Pro D2. Le club, soucieux de préserver son image et son identité a déposé un dossier auprès de l'Institut National de la Protection Industrielle (INPI).Mais le dossier a attiré l'attention du club londonien, visiblement bien informé de l'existence de ce petit club, né d'une fusion en 2010 et qui arbore un canon sur son blason. Le journalnous apprend qu'il s'agit d'une réplique de ceux fondus en Charente pour la rénovation du voilier, évoquant l’historique route des canons qui reliait les fonderies à la Corderie royale et au port de Rochefort, depuis le règne de Louis XIV et via le fleuve Charente.En gros, rien à voir avec les canons des logos successifs d' Arsenal . Mais la ressemblance entre les deux est si frappante que lesont exigé des Charentais qu'ils le modifient, en tout cas partiellement.Une décision que les dirigeants du club charentais ont accepté sans trop râler. Il faut dire que leur nomination « Charente Rugby » pose elle aussi problème, puisque seul le Pineau des Charentes peut utiliser cette indication géographique comme marque.Le Pineau des Gunners Rugby Club, comme ça tout le monde est content ?