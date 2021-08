Zlatan voulait revenir au PSG cet été

198

Un sacré rendez-vous manqué.Zlatan Ibrahimović, Neymar et Kylian Mbappé coéquipiers, ça tient presque de l’irréel. Et pourtant, ce n'est pas passé loin. D'après les informations du Parisien , le Suédois a sondé le Paris Saint-Germain pour un éventuel retour cet été. Le club, pas forcément intéressé par la proposition du futur quadra (il aura 40 ans début octobre), n’a pas donné suite. Il n’aurait pas vraiment sa place dans le plan de jeu de Mauricio Pochettino, essentiellement basé sur de la transition rapide. Les potentielles querelles d’ego entre les trois stars auraient également refroidi les dirigeants parisiens.En fin de contrat au Milan AC, Zlatan aurait apprécié de revenir dans le club où il a le plus joué (180 matchs pour 156 buts entre 2012 et 2016) et dans la ville où il est devenu une légende. Toujours selon le quotidien, il ne voulait pas vraiment quitter le PSG, car tombé sous le charme de l’atmosphère parisienne. Dario Forte, le préparateur physique qui a suivi Zlatan dans tous ses clubs, est même revenu à Paris pour l’occasion.Mais l’attaquant ne le suivra pas. À peine le râteau pris en pleine tronche, il a prolongé avec le Milan , où son comeback l’été dernier a été autrement plus apprécié (17 buts, 3 passes et une qualification en Ligue des champions). Il avait aussi tenté le coup avec la Suède , avant de déclarer forfait pour l'Euro Résister au coup de fil de son ex, c’est fort.