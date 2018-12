Zlatan confirme qu'il reste en MLS

1

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 décembre 2018

CG

Ibra poursuit son rêve américain.Depuis la fin de la saison de MLS, les rumeurs se multipliaient quant à un éventuel retour de l'international suédois en Europe. Mais la piste la plus chaude menant à l'AC Milan s'était récemment éteinte et pouvait donc laisser imaginer qu'Ibrahimović allait rester aux États-Unis.Et c'est Zlatan lui-même qui a confirmé la nouvelle lundi, en publiant une petite vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on peut entendre une série de rumeurs l'envoyant un peu partout, avant de voir l'ancien attaquant du PSG de dos dans le vestiaire du Los Angeles Galaxy, qu'il a rejoint en mars 2018 . Le joueur de 37 ans doit maintenant espérer pouvoir (enfin) qualifier son équipe pour les play-offs Son duo avec Alessandrini va encore faire des ravages.