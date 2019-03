Se remettre avec son ex, une bonne idée ?

Monaco nous a offert il y a quelques semaines un premier exemple en rappelant Leonardo Jardim seulement trois petits mois après l’avoir largué. Le Real Madrid fait tout aussi fort en rappelant ce lundi Zinédine Zidane, avec qui il avait vécu deux ans et demi intenses et riches en réussite, avant de mettre fin à leur relation d’un commun accord. Si cette tendance de voir les clubs rempiler avec un ancien partenaire de banc devait se généraliser, il serait peut-être bon de savoir quels sont les potentiels risques ou bénéfices de cette pratique.

Les liaisons dangereuses

Au moment de faire « la liste des pour et des contre » , la balance penchera forcément pour la colonne négative et se rabibocher ne transformera pas les contre en pour. Mieux, il faudrait plutôt « regarder vers l’avant » et « profiter d’une nouvelle indépendance » .



Croire que la relation pourrait repartir de plus belle (ou au moins sur les mêmes bases que la fois précédente) serait une erreur : quelque chose a été brisé au moment de la rupture et « plus jamais il ne régnera dans le couple une confiance aveugle, saine et sereine » .



Avant même d’être remise en selle, cette seconde chance serait déjà vouée à l’échec. Tout ce tintouin ne serait dû qu'à son amour-propre et serait une décision désespérée. Car tout serait finalement déjà écrit : le second chapitre de cette histoire aura aussi une fin.



Dans la conception traditionnelle des choses, la vie doit se traverser de manière continue, sans retour en arrière ni régression. Parler de cycles n'induit pas systématiquement de cercles, mais plutôt des courbes dont les sommets symbolisent les moments de grâce et les dépressions ceux de crise, la ligne de vie continuant son chemin quoi qu’il arrive. Transposé au cas du Real Madrid , le passage de Zinédine Zidane sur son banc entre janvier 2016 et mai 2018 fut un cycle fort vertueux. Lorsqu’il a pris la relève de Rafael Benítez, c’était pour redresser la Maison-Blanche, chose réalisée brillamment puisque amassant au passage trois Ligues des champions et un titre de champion. Le genre d’histoire qui peut être difficilement plus belle. Et c’est justement parce qu’il avait atteint l’apothéose que le Français a préféré mettre un terme à cette brillante collaboration., clarifiait Zidane lors de son départ.» Comprendre : «» Difficile à entendre dans la bouche d’un coach qui a presque transformé en or tout ce qu’il a touché. «, continuait-il.» D’autres discours qui n’ont pu être déroulés que pendant neuf mois, le Double Z acceptant d’aller à l’encontre de l’ordre naturel des choses pour boucler la boucle et revenir trois ans en arrière : au moment où il avait tout à faire avec le Real.Pour beaucoup, remettre le couvert avec son ex est une grave erreur. Quand une histoire est terminée, quel que soit le protagoniste qui a décidé d’y mettre fin, il faudrait savoir tourner la page. Regagner un cœur dans lequel on a déjà su se faire une place dans le passé serait jouer avec le feu. C’est en tout cas la thèse avancée par une presse se souciant de la vie sentimentale de ses lecteurs et lectrices. Pour Marie-Claire , l'avis a le mérite d’être tranché : «» Pour étayer tout ça, plusieurs arguments sont avancés.