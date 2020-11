Moukoko, The Undertaker et du yo-yo dans Time To So Foot

Vidéo

Dans les quatre coins du ring.Cette semaine dans la newsletter, prime à la jeunesse avec le record de précocité de Youssoufa Moukoko en Bundesliga, au briseur de cœur Hatem Ben Arfa et au héros fidjien du XV de France Virimi Vakatawa. Mais c'est aussi l'occasion de saluer le catcheur The Undertaker qui raccroche son body.Et sinon, on vous parle aussi de la série-documentaire, disponible sur Netflix qui, en six épisodes, réussit la prouesse de parler du Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake, une course où les compétiteurs dévalent une colline à la poursuite d’une meule de fromage, mais aussi du championnat du monde de yo-yo (dans l’Ohio, ça ne s’invente pas), de l’Open European Championship de danse canine ou encore de la Coupe du monde de saute-grenouille.