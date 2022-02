Xherdan Shaqiri quitte déjà Lyon et file au Chicago Fire

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après Los Angeles et Miami,va voir Chicago.Six mois après son arrivée à l'OL lors du dernier mercato estival , Xherdan Shaqiri plie déjà ses bagages. L'international suisse (100 sélections) est devenu ce mercredi un joueur du Chicago Fire, club évoluant en MLS (qui reprend dans deux semaines) et qui l'a annoncé en grande pompe ; Lyon récupère sept millions d'euros avec cette transaction. Outre-Atlantique, Shaqiri portera le numéro dix.Passé par le FC Bâle, le Bayern Munich, Stoke City, l'Inter et bien sûr Liverpool, le gaucher est maintenant lié au club américain jusqu'en 2024. Il n'aura pas su convaincre dans le Rhône, à l'image de ses stats : seulement deux buts inscrits et deux passes décisives délivrées en seize matchs. Il aura tout de même inscrit le but de l'égalisation lors de la victoire des Lyonnais dans « l'Olympico » face à l'OM la semaine dernière . De la tête qui plus est.Au moins de quoi ne pas repartir dans un anonymat complet, après ce bref passage.